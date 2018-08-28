Олег Сенцов в новом письме сообщил о дистрофии и анемии

Олег Сенцов в новом письме сообщил о дистрофии и анемии2
- 28.08.2018, 19:24
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У украинского режиссера начались серьезные проблемы со здоровьем.
Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии, сообщил, что у него серьезные проблемы со здоровьем, в том числе страдает дистрофией, анемией и гипоксией.
Соответствующий отрывок из его письма опубликовала продюсер постановки пьесы Олега Сенцова Номера и основатель продакшн-компании 435 FILMS Анна Паленчук.
"Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемках), или вообще это произойдет. Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия [кислородная недостаточность]", - процитировала она письмо от режиссера.
В комментарии Радио Свобода Паленчук добавила, что получила письмо от Сенцова после почти двух недель молчания.
"Это письмо написано рукой Олега и с присущим Олегу юмором. Это ответ на мое письмо от 17 августа. А Олег, как я думаю, написал его 21 августа. Хотя дата плохо отсканирована", - сказала она.
Продюсер добавила, что Сенцову, скорее всего, передают не все письма.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.
Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти почти три месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.