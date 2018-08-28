Недовольство россиян повышением пенсионного возраста вынудило Путина к телеобращению 3 28.08.2018, 19:35

4,276

В последние годы президент РФ крайне редко выступает с телеобращениями к нации.

Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу запланированного повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 28 августа, передает DW.

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - заявил Песков. По его словам, формат видеообращения обусловлен "важностью темы".

"Свое отношение детально сформулирую"

Ранее в тот же день Путин во время совещания с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске прокомментировал планы о повышении пенсионного возраста, отметив, что "в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением".

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Путин крайне редко выступает с телеобращениями к нации

Начиная со своего второго президентского срока Путин стал все реже выступать с видеообращениями к гражданам РФ. В последние годы обращения в таком формате были, кроме поздравительных новогодних, связаны с очень важными событиями: например, в феврале 2016 года - с принятием заявления о прекращении основной операции в Сирии, а в марте 2018 года - с выборами главы российского государства.