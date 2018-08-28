Вячеслав Глеб: Когда завершу карьеру, то напишу книгу о том, как нельзя себя вести в быту 2 28.08.2018, 19:37

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Белорусский нападающий рассказал о том, чем занимается во второй половине лета.

«Я сейчас просто наслаждаюсь этим временем, каждый день провожу с семьей. К брату езжу, племяшку свою вижу. Все прекрасно. Сейчас летали отдыхать с женой. Чуть отдохну здесь, потом опять полечу. То есть буду жить в свое удовольствие. Я ни о чем не жалею, но ошибки были грандиозные. Когда завершу карьеру, то напишу книгу о том, как нельзя себя вести в быту. Было много чего такого, о чем можно рассказать, показать, но я ни о чем не жалею», — сказал Глеб в эфире программы «Спорт-Кадр» на «Беларусь-5», передает «Прессбол».