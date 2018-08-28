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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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  • 28.08.2018, 19:55
Фото: РИА Новости

В предыдущий раз экспортные пошлины на нефть Беларусь снижала 1 августа.

Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает БелТА.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $135,4 до $130 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $74,4 до $71,5 за 1 т, на товарные бензины - с $40,6 до $39 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $39 за 1 т (была $40,6). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они были также снижены.


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