В Грушевке все же начали сносить кинотеатр «Авангард» 5 28.08.2018, 20:18

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Фото: Максим Малиновский

Символ минской Грушевки доживает свои последние дни.

Слухи о скором сносе оказались не преувеличены. Сегодня тыльную часть здания начали демонтировать. В стене проделана большая дыра, в ней торчит ковш экскаватора. В данный момент работы приостановлены, но, вероятно, завтра утром снос продолжится, пишет «Онлайнер».

Напомним, снос кинотеатра связан с застройкой территории возле Грушевского сквера. Вместо него планируется возвести детский сад. Рядом, вдоль улицы Папанина, застройщик «ДатчСтар» хочет разместить еще четыре секции жилого дома «Гранд Хаус», которых не было в первоначальном проекте. Раньше детский садик планировался во дворе жилого комплекса, однако позже архитекторы решили построить его на месте «Авангарда», а двор разгрузить.

Рассчитанное на 300 зрительских мест двухэтажное здание кинотеатра с колоннами и лепниной было построено в 1957 году по типовому проекту архитектора Зои Брод. В советские времена «Авангард» пользовался спросом, однако в 2000-х закрылся. После здесь размещались подразделения «Киновидеопроката», а исторический фасад иногда служил декорациями для съемок фильмов. Вместе с тем состояние здания не было аварийным. Они исправно отапливалось зимой и выглядело вполне прилично.

Несколько лет назад власти города хотели переделать «Авангард» в современный мультиплекс. Позже необходимость в реконструкции отпала.

Недавно неравнодушные к судьбе Грушевки минчане запустили в интернете петицию за сохранение здания кинотеатра, которое, по мнению многих, представляет собой красивое архитектурное решение и несет в себе память об истории района.