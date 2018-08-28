Роналду признали автором лучшего гола сезона-2017/18 28.08.2018, 20:56

Гол Роналду, забиытй в падение через себя, собрал более 197 тысяч голосов.

УЕФА признал гол португальского нападающего Криштиану Роналду, забитый за «Реал» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Об этом говорится на сайте организации.

В голосовании на сайте организации приняли участие почти 350 тысяч пользователей. Гол Роналду, забиытй в падение через себя, собрал более 197 тысяч голосов.

Второе место в рейтинге занял Димитри Пайет из «Марселя», за его гол в ворота «Лейпцига» в четвертьфинале Лиги Европы проголосовали более 35 тысяч человек. На третьей строчке — футболистка сборной Испании Ева Наварро, за ее мяч в ворота сборной Германии на европейском чемпионате до 17 лет проголосовали больше 23 тысяч человек.

В июле стало известно о переходе Роналду в «Ювентус» из мадридского «Реала». Сумма трансфера игрока составила 100 миллионов евро. Платить португальцу будут 30 миллионов евро в год.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. За испанский клуб он провел 438 матчей и забил 451 гол.