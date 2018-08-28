НАТО: Учения «Восток-2018» — это отработка масштабного конфликта 28.08.2018, 21:00

Запланированные на середину сентября российские учения станут крупнейшими с 1981 года.

Североатлантический союз считает, что российские военные учения "Восток-2018" — это отработка участия в широкомасштабном конфликте. Об этом 28 августа заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт, передает svoboda.org.

Он указал, что предстоящие маневры вписываются в картину "более напористой России", которая, по его словам, наращивает оборонный бюджет, ударный потенциал и военное присутствие в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей. Уайт обратил внимание, что учения состоятся на фоне готовности Москвы "использовать военную силу против своих соседей — Украины и Грузии".

Чиновник отметил, что Россия заранее проинформировала Североатлантический союз о проведении учений "Восток-2018" и пригласила на это мероприятие наблюдателей от НАТО. Союзники рассматривают это предложение, пояснил Уайт. Он подчеркнул, что подобные учения должны быть "прозрачными и предсказуемыми".

"Dylan White said @NATO was briefed on #Vostok2018... and would monitor it."



I added: "Vostok demonstrates Russia's focus on exercising large-scale conflict. It fits into a pattern... a more assertive Russia significantly increasing its defence budget & its military presence." https://t.co/4QILHbyW0e — Dylan P. White (@dylanpwhite) 28 августа 2018 г.

По замыслу Минобороны России, запланированные на середину сентября учения "Восток-2018" станут крупнейшими с 1981 года. В них будут задействованы около 300 тысяч военнослужащих, включая воздушно-десантные войска, а также более тысячи самолетов и вертолетов. Учения "Запад-81", с которым министр обороны Сергей Шойгу сравнил предстоящие маневры, проходили в том числе вблизи границы с Польшей. Тогда Запад воспринял их как демонстрацию силы и готовности Советского Союза к крупной наступательной операции.