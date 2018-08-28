В Минске презентовали факсимильное издание первого «Букваря» 28.08.2018, 21:09

Фото: БЕЛТА

Первая в мире книга под таким названием была издана в 1618 году с участием белорусов.

В Минске презентовали факсимильное издание первого "Букваря". Первая в мире книга под таким названием была издана в 1618 году с участием белорусов. 24 июля ей исполнилось 400 лет, передает euroradio.fm.

Проект факсимильного издания был реализован Национальной библиотекой Беларуси. Ее сотрудник Алесь Суша нашел полный экземпляр "Букваря" в лондонской библиотеке, и он был в хорошем состоянии. В Беларуси издание не сохранилось — учебники активно использовались и быстро уничтожались.