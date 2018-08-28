«Русснефть» продала трейдинговую структуру в Беларуси 28.08.2018, 21:16

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Сумма сделки составила $1,8 млн.

"Русснефть" (MOEX: RNFT) в июле 2018 года продала 100% белорусской дочерней трейдинговой компании ИП "Славнефтехим", говорится в отчёте "Русснефти", передает interfax.by.

Сумма сделки составила $1,8 млн, или 113 млн руб. по курсу на дату сделки. Покупатель не раскрывается.

"Славнефтехим" представлял интересы "Русснефти" в Беларуси в рамках соглашения между компанией и государственным концерном "Белнефтехим". Основными видами деятельности предприятия являются: переработка нефти на белорусских НПЗ, обеспечение потребителей Беларуси нефтепродуктами, поставка углеводородного сырья на предприятия нефтехимического комплекса республики и экспорт нефтепродуктов в страны ближнего зарубежья, Восточной Европы и Балтии.