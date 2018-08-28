Как выглядят семь самых дешевых квартир Минска на продажу 8 28.08.2018, 21:35

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Обзор из семи самых дешевых квартир Минска ценой до 40 тысяч долларов.

Портал Realt.by составил обзор из семи самых дешевых квартир Минска ценой до 40 тысяч долларов. Посмотрите, как выглядят самые дешевые «однушки» в пределах МКАД.

Однокомнатная квартира недалеко от «Московской» за $37 тысяч

Вакантная «однушка» размещается на третьем этаже хрущевки 1962 года строительства. Площадь квартиры 29 «квадратов», из которых жилая комната — 17 квадратных метров. Расположение неплохое: до станции метро «Московская» можно дойти за 15 минут либо проехать две остановки на общественном транспорте. В квартире установлены стеклопакеты и счетчики воды. Ремонт старый, но на первое время сгодится. Квартира готова к заселению с последующим ремонтом.

«Однушка» под отделку за $37 900

В районе станции метро «Партизанская» на продажу выставлена однокомнатная квартира без отделки. Общая площадь жилья — 33 «квадрата», размеры комнаты — порядка 15 квадратных метров. Квартира находится на первом этаже «хрущевки», санузел совмещенный, балкона нет. В комнате установлены стеклопакеты, а вот ремонт придется делать с нуля. С другой стороны, не нужно тратить время на снятие старых обоев или освобождение помещения от ненужной мебели.

Однокомнатная квартира возле парка за $38 тысяч

Вблизи Антоновского парка и станции метро «Тракторный завод» продается обжитая «однушка» за 38 тысяч долларов. Квартира находится на первом этаже «хрущевки» 1964 года строительства. Дом панельный, санузел совмещенный, балкона нет. В помещении установлены стеклопакеты и металлическая дверь, ремонт удовлетворительный.

Одно из главных преимуществ — два окна в жилой комнате. Сегодня такие планировки редкость, и это выгодно выделяет объект на рынке.

«Однушка» на Партизанском проспекте за $38 тысяч

За 38 тысяч долларов продается неплохая квартира на Партизанском проспекте. Объект находится на втором этаже пятиэтажки, санузел совмещенный, балкон есть. Площадь квартиры — чуть больше 30 квадратных метров, из которых жилая комната — 17. При необходимости в квартиру можно заселиться сразу после покупки — ремонт нормальный, на первое время подойдет.

Однокомнатная квартира за $38,5 тысяч

Еще одна «однушка» продается по адресу: ул. Народная, 33. Квартира имеет нестандартную планировку с выходом на кухню прямо из комнаты. В остальном типичный для «хрущевок» вариант: незастекленный балкон, старый ремонт, зеленый двор. В помещении установлены стеклопакеты, на полу в спальне — ламинат.

«Однушка» в Чижовке за $38,5 тысяч

Квартира расположена на пятом этаже кирпичной девятиэтажки 1975 года строительства. Рядом Чижовское водохранилище, из окон открывается вид на парк. Из преимуществ — просторная лоджия и кладовая комната. Ремонт условный, санузел совмещенный. Общая площадь квартиры — 31 «квадрат», жилая зона — 17 квадратных метров.

Однокомнатная квартира на улице Кижеватова за $38,5 тысяч

Последняя в нашем обзоре — «однушка» на Кижеватова. Квартира находится в двухэтажной кирпичной «сталинке» 1958 года строительства. В 2010-м дом прошел капремонт. Площадь квартиры — 30 «квадратов», жилая комната — 19 квадратных метров. Ремонт условный, санузел совмещенный, балкона нет, но есть личная кладовая.