Независимость – это шанс 1 28.08.2018, 21:42

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ФОТО: MAKAALB

Движение прочь от Москвы дает Украине шанс на построение модерного современного общества.

В годовщину независимости Украины принято говорить о создании самостоятельного государства, которое стало возможным после разрушения Советского Союза. Для кого-то провозглашения Акта о независимости — это счастливый случай. Мол, если бы не попытка путчистов захватить власть в Москве и отправить в отставку последнего президента СССР Михаила Горбачева, то ничего бы могло и не быть, пишет espreso.tv.

За полгода до провозглашения Акта о независимости Украины, 17 марта 1991 года, более чем 70% жителей УССР высказались за «необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которых будут в полной мере обеспечиваться права и свободы любой национальности». Напомним, что то же подавляющее большинство украинцев на референдуме 1 декабря 1991 года проголосовало за создание независимого украинского государства. Образовалась странная ситуация с народным волеизъявлением. С разницей в 9 месяцев 90,3% украинцев хотели иметь собственное государство и 70,2% быть гражданами обновленного СССР.

Если бы не каша в головах советских людей, которые привыкли голосовать за любые предложения начальства, еще не известно, не сидели бы себе сейчас в Киеве коммунисты, укрепляя вовсю «братскую связь с великим российским народом».

Сама по себе идея украинской независимости отнюдь не была основным поводом поддержки украинцами выхода Украины из советской семьи порабощенных народов. Но постепенно ситуация начала меняться. Впоследствии стало понятно, что мало выйти из состава бывшей метрополии. Ее надо победить. Если проследить, как менялась электоральная карта Украины за времена независимости, то становится понятным, что с каждыми выборами увеличивалось количество регионов, которые поддерживали прозападного кандидата в президенты. Миф о разделенной по Днепру Украине грозил стать неактуальным в течение следующих 15 лет. Это и только это подтолкнуло Кремль к открытой агрессии.

Ведь мы знаем, что медали «За возвращение Крыма» изготавливались за полгода до бегства Януковича из Украины. За полгода до победы Майдана. В конце концов, за три месяца до того, как активные граждане вышли на Майдан, в Киеве еще царил пророссийский президент, а в Кремле уже назначили дату аннексии части украинской территории.

Сегодня стремление отделиться от Москвы экономически, политически, культурно является вполне осознанным выбором украинских граждан. Теперь уже невозможно найти украинца, который бы не понимал, что такое независимая Украина. Государственная субъектность стала ценностью и средством для огромной части общества быть свободными и иметь будущее. Мы видим таких людей везде. Они воюют за свою Родину на всех фронтах.

И тут появляется новый миф — искусственно созданное сомнение. А может ли Украина победить Российскую Федерацию? Такую большую страну с мощной армией? Может выжить без экономических связей с РФ? Сказка про «сильную и богатую Россию» — это пропагандистский конструкт.

Украинцам навязывают неверие в собственных силах. Мол, победа недостижима, поэтому не стоит в нее вкладываться. Хотя случаев, когда меньшие страны побеждали гораздо большие государственные образования, которые до этого гордились якобы сильной армией — в истории множество.

На самом же деле слухи о силе России несколько преувеличены. К примеру, по данным американской разведки, российская армия насчитывает около 1 миллиона военнослужащих. Но численность боеспособных частей — лишь 250 тысяч. Вспомним, что Украина уже имеет количество ветеранов и военнослужащих более чем 300 тысяч. И это только начало. Сейчас идет формирование резервов, а именно батальонов территориальной обороны, которые должны превратиться в 500-тысячную армию. Кто-то слышал о российской мобилизационной программе для формирования резервов? Загнать россиян массово под ружье невозможно в принципе. Ведь война для большинства из них — это телевизионная картинка.

Украинские золотовалютные резервы составляют на сегодняшний день 17 миллиардов. долларов, платятся зарплаты, пенсии, выдаются субсидии и отстраивается инфраструктура. Если учесть, что после бегства Януковича на счетах казначейства оставалось всего 100 тысяч гривен — это неплохой результат. Россия же доедает второй свой стабфонд, тратя безумные деньги на армию и содержание захваченных территорий.

Финансовый аналитик Capital Times Эрик Найман назвал экономику России «трупом, который постоянно подрисовывают». О будущем экономическом крахе уже открыто говорят глава Сбербанка России Герман Греф и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Основное, на что стоит обратить внимание, так это на тенденции и возможности. Украинские показатели растут, российские падают. Современная Россия стала страной, «которая живет за счет экспорта природных ресурсов, цены на которые она не контролирует», — считает американский политолог, основатель и директор частной разведывательно-аналитической компании «Стратфорд» Джордж Фридман. Недавно председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина была вынуждена признать, что даже если цена на нефть превысит отметку 100 долларов за баррель, то и тогда рост ВВП России не сможет превысить 1,5-2%. Любое падение цен на нефть способно отбросить Россию в яму. Украина же имеет сегодня все возможности для демонополизации экономики и ускоренного роста, была бы смелость для политических решений и желание работать.

Мы с вами сейчас говорим не о количественном сравнении Украины и России, чтобы выяснить кто же сильнее. Речь о качественном анализе тенденций, векторов развития, которые имеются сейчас для каждой из стран. Россия сама загоняет себя в изоляцию, делая ставку на собственную экономическую отсталость. Ведь управлять массами, удерживать авторитарный режим и безнаказанно промывать мозги гражданам возможно только при условии зависимости огромного количества людей от воли и милости правителя. У Украины есть возможности для развития, которые будут только увеличиваются по мере проведения реформ. Сегодня уже заметно, что Украина пытается участвовать во всех интеграционных мировых процессах и сокращает зависимость граждан от подачек из бюджета.

У нашей страны нет ресурсов на содержание старой системы общественных отношений. Поэтому она будет меняться. Это неизбежный процесс. Из задач на ближайшие годы — самым главным можно назвать экономическое отделение от Москвы. Экономические связи с врагом приводят к тому, что каждый российский «брик», который приводит к падению рубля, сразу же сказывается на гривне. Согласитесь, что это очень сдерживает сопротивление агрессору. Ведь невозможно одновременно стремиться к победе над врагом и быть заинтересованным во взаимовыгодном сотрудничестве с ним ради совместного процветания. Тут или одно, или другое. Поэтому, рано или поздно это отделение произойдет. А это значит, что изменится сама ткань украинского государства, элиты которой больше не будут ни ментально, ни экономически, ни ценностно связаны с бывшей метрополией.

Независимость Украины стала результатом усилий многих поколений украинцев, которые мечтали об украинской государственности, клали головы в борьбе. Но она является еще и средством для возрождения Украины. Невозможно развивать культуру, науку, устанавливать новейшие практики и модернизировать экономику, если остается в тени вооруженной до зубов третьесортной псевдоимперии, которая все больше деградирует и еще и гордится собственной неадекватностью.

Это сегодня начинает понимать все больше украинцев. Движение подальше от Москвы, начатое 27 лет назад, было неизбежным историческим процессом. Для Украины начала 90-х годов остаться в одном государстве с Россией означало погибнуть институционально вместе. Поэтому независимость — это шанс. Если бы не он, гнила бы сегодня наша с вами Неня в одном с деградантами болоте.