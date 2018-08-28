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В лесу под Гродно на мужчину набросился бешеный барсук

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  • 28.08.2018, 21:51
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Барсук покусал жителя деревни Сыпаная Гора.

Под Гродно в лесу бешеный барсук напал на мужчину. Подробности инцидента рассказала tut.by ветврач-эпизоотолог Гродненской райветстанции Ольга Трофимова.

Житель деревни Сыпаная Гора Вертелишковского сельсовета утром отправился в лес. Домой вернулся только ночью, его руки были окровавлены. Сельчанин пояснил, что на него неожиданно напал барсук и покусал.

Мужчина обратился за медпомощью в травмпункт. Тело барсука, которое нашли мертвым на том месте, где он набросился на пострадавшего, отправили на лабораторные исследования. Результаты показали: животное болело бешенством.

Теперь на протяжении двух месяцев в этой местности будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.


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