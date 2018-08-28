Алексей Бага: В игре с ПСВ мы полны решимости добиться положительного результата 2 28.08.2018, 22:03

Алексей Бага

Фото: ФК БАТЭ

Главный тренер БАТЭ поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с ПСВ.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов с ПСВ (первая игра 2:3).

– Для вас это первый еврокубковый сезон в качестве главного тренера. Поделитесь ощущениями.

– Вместе с командой переживаю прекрасное время, получаю бесценный опыт. Участвовать в таком турнире, как Лига чемпионов, – всегда настоящий праздник.

– Нынешним летом БАТЭ успешнее выступает в еврокубках на выезде. Ожидаете ли продолжения победной серии завтра?

– Мы действительно хорошо играем на чужих стадионах при большом скоплении болельщиков. Причина одна: БАТЭ – опытная команда, которая многое видела в своей истории, через многое прошла. И завтра мы полны решимости добиться положительного результата. Профессионализм и мастерство наших футболистов позволяют на это надеяться.

– Даже с учетом ротации во встрече с «Витебском», не насторожила ли вас игра команды в атаке?

– Последний тур чемпионата нам действительно не удался – ни в плане игры, ни с точки зрения результата. Но ни в коем случае не сомневаюсь ни в одном из своих футболистов. Достаточно прогнозируемая ситуация, когда после еврокубковых поединков не лучшим образом выглядишь на внутренней арене. Один матч – не показатель. Все ребята максимально готовятся к ответному противостоянию с ПСВ, – цитирует Багу официальный сайт борисовчан.

Матч ПСВ – БАТЭ пройдет 29 августа и начнется в 22.00 на стадионе «Филипс».