Часы белоруса, который был пассажиром «Титаника», продали за $57,5 тысячи
- 28.08.2018, 22:06
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Семейную реликвию решил продать потомок жителя Витебска.
Швейцарские карманные часы жителя Витебска, который в апреле 1912 года погиб на "Титанике", продали за 57,5 тысячи долларов.
Как информирует euroradio.fm со ссылкой на Newsweek, 34-летний Синай Кантор вместе с женой Мариам надеялись начать в США новую жизнь — открыть магазин, заработать деньги и получить профессию дантиста. Мариам спаслась в катастрофе, ей передали вещи погибшего мужа, тело которого нашли на восьмой день после гибели "Титаника".
На аукционе Heritage Auctions в США часы сначала стоили 20 тысяч долларов, но в итоге их продали почти втрое дороже. Семейную реликвию решил продать потомок Синая Кантора, пожелавший остаться неизвестным.
Titanic victim’s Hebrew-letter watch sells for $57,500 https://t.co/uuCdhWSZk3 pic.twitter.com/wJs0kCgrtf— The Times of Israel (@TimesofIsrael) 26 августа 2018 г.