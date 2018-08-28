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Часы белоруса, который был пассажиром «Титаника», продали за $57,5 тысячи

  • 28.08.2018, 22:06
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Семейную реликвию решил продать потомок жителя Витебска.

Швейцарские карманные часы жителя Витебска, который в апреле 1912 года погиб на "Титанике", продали за 57,5 тысячи долларов.

Как информирует euroradio.fm со ссылкой на Newsweek, 34-летний Синай Кантор вместе с женой Мариам надеялись начать в США новую жизнь — открыть магазин, заработать деньги и получить профессию дантиста. Мариам спаслась в катастрофе, ей передали вещи погибшего мужа, тело которого нашли на восьмой день после гибели "Титаника".

На аукционе Heritage Auctions в США часы сначала стоили 20 тысяч долларов, но в итоге их продали почти втрое дороже. Семейную реликвию решил продать потомок Синая Кантора, пожелавший остаться неизвестным.


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