О тех, кто совершает благо Альфред Кох

28.08.2018, 22:42

Альфред Кох

Важно понимать, что давление на Путина - в интересах России и ее народа.

Алексея Навального посадили на 30 суток. Разумеется, по беспределу. Голос судьи, когда он зачитывал приговор, дрожал и срывался: человек прекрасно понимал, что делает мерзость. Но карьера судьи, выслуга лет, большая пенсия... Тут уж, как говорится, не до сантиментов...

Я че думаю-то... Вот часто даже из относительно либерального лагеря можно услышать, что вот, мол, чего пристали с этим Крымом? Ноланд прямо заявила, что в "укрепление украинской демократии" накануне Майдана США вложили 5 млрд. долларов. То есть отчего же это Америке можно на глазах у всего мира свергать законно избранного президента, а нам нельзя?

Опять же Косово - им можно, а нам нельзя? США в Ирак залезать - можно (вообще без причин), а нам "по просьбе законно избранного правительства" - нельзя?

И дальше - по кругу: диктат доллара, Европа у Америки на побегушках, они сами толкают нас в объятия Китая и т.д. Суверенитет державы, национальная безопасность и пошла писать губерния....

Ок. Пусть все так. Вот даже спорить не буду (хотя, конечно есть что сказать). Но, для простоты, предположим, что все это - правда. Все так и есть: Америка, однополярный мир, гегемония, империализм, неоколониализм, янки гоу хоум и прочие прибамбасы из хрущевского лексикона начала 60-х. Короче, поздние Кукриниксы с Ефимовым. Не хватало только "зато у вас негров линчуют", но Хорькина с Родниной и этот пробел уже восполнили.

Но оставим в стороне внешнеполитические подвиги Путина. Пока они ничего хорошего России не принесли. Ну, разве, кроме пресловутой "гордости за державу", которую, правда, на хлеб не намажешь, но которой можно оправдать известное "закручивание гаек" внутри страны. Но ок. Оставим.

Однако вот я сейчас перечислю другие подвиги.

1. Разрушение всех сдержек и противовесов государственного устройства страны как по линии законодательной власти, так и по линии судебной. Полный диктат исполнительной власти и установление личной диктатуры Путина. (Хватит блеять про гибридность и мягкий авторитаризм).

2. Полная деградация всего избирательного процесса и фактический демонтаж выборов как содержательной процедуры. Можно для простоты считать, что в России выборов нет также как их не было в СССР. Никто же сейчас, находясь в здравом уме и твердой памяти, не будет настаивать, что в СССР (за исключением горбачевского периода) были выборы.

3. Промывание мозгов, самая разнузданная и лживая пропаганда. Абсолютная аморальность российских медиа, которую ее руководители считают доблестью и единственно возможным оружием в "борьбе с идеологическим противником".

4. Катастрофическая экономическая политика, которая привела к тому, что Россия превращается в страну третьего мира. Фундаментальное отставание от среднемировых темпов роста, концентрация богатства у узкой группы приближенных к Путину лиц, чудовищная коррупция, достигшая африканских масштабов, деградация науки, культуры и образования. Полный коллапс здравоохранения.

5. Формирование сословного государства. Через пару десятков лет, когда дети путинских чиновников войдут во властные коридоры и составят большинство правящего слоя, они уже будут считать свои привилегии само собой разумеющимися и всякое их нарушение - потрясением основ. Искаженная картина мира, которую Путин привил нашим детям, приводит к тому, что дети хотят быть не инженерами и конструкторами, а фээсбэшниками и депутатами. Нация с такой системой ценностей - обречена.

6. Нарастание репрессий против инакомыслия. Ползучее ужесточение уголовной ответственности за мыслепреступления. Религиозное мракобесие и тотальное отрицание самоценности человеческой личности, прав и свобод человека.

7. Борьба с оппозицией. Запугивание. Тюрьмы. Убийства. Изгнание. Дискредитация и клевета.

Наверное можно еще приводить другие аргументы, но и сказанного достаточно, чтобы стала понятна моя мысль: уже сделанного Путиным внутри страны достаточно, чтобы его режим не воспринимался Западом как партнер, которому можно доверять. Это режим, который не разделяет западных ценностей и, следовательно, не может расчитывать на серьезное и плодотворное сотрудничество.

Неважно какими мотивами руководствуется Конгресс США, когда пытается с помощью санкций ослабить Путина. Очевидно, что они в большей степени думают о безопасности Америки и ее союзников, а не о правах и свободах россиян. И уж тем более их не волнует экономический рост в России.

Важно отдавать себе отчет в том, что такое давление на Путина осуществляется также и в интересах России и ее народа. Хоть бы даже американцы (вопреки их заявлениям) и не ставили перед собой такую цель.

У евреев праведником считается не тот, кто имел благие намерения, но у него ничего не вышло. Праведником считается тот, кто кого-то спас или кому-то помог, даже не предполагая этого сделать, а преследуя свои собственные, пусть даже - эгоистические, цели. Просто так получилось, что по ходу дела свершилось благодеяние...

Напомню, что евреи, одним из первых праведников, считают персидского царя Кира, напавшего на Вавилон. Алчный Кир напал на Вавилон и разгромил его. Но тем самым сотни тысяч евреев оказались освобождены из вавилонского плена. Не то, чтобы Кир напал на Вавилон с тем, чтобы освободить евреев. Нет! У него были другие, вполне материальные мотивы. Но, поди ж ты: освободил... Тысячи рабов... То есть - совершил благое дело. А значит - стал праведником.

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