Украинская теннисистка отказалась от интервью российскому телеканалу 4 28.08.2018, 22:47

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Элина Свитолина

Фото: Sport.ua

Элина Свитолина не стала общаться с российским журналистом.

Журналист телеканала Eurosport Russia заявил, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась дать ему интервью. Об этом Максим Янчевский написал в своем Twitter, передает liga.net.

По словам Янчевского, Свитолина отказалась от общения с ним после победного поединка против американки Саши Викери на турнире Большого шлема в США (US Open).

Когда журналист подошел к Свитолиной, чтобы задать вопросы, украинка ответила: "Простите, я не могу".