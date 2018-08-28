Украинская теннисистка отказалась от интервью российскому телеканалу

Украинская теннисистка отказалась от интервью российскому телеканалу4
- 28.08.2018, 22:47
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Элина Свитолина не стала общаться с российским журналистом.
Журналист телеканала Eurosport Russia заявил, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась дать ему интервью. Об этом Максим Янчевский написал в своем Twitter, передает liga.net.
По словам Янчевского, Свитолина отказалась от общения с ним после победного поединка против американки Саши Викери на турнире Большого шлема в США (US Open).
Когда журналист подошел к Свитолиной, чтобы задать вопросы, украинка ответила: "Простите, я не могу".