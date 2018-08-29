Politico: Джон Маккейн заготовил последнюю пощечину для Путина 7 29.08.2018, 7:31

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Джон Маккейн

Стали известны некоторые детали завещания сенатора.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, скончавшийся в минувшие выходные, завещал, чтобы российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза был одним из людей, которые будут нести его гроб перед зданием Вашингтонского национального собора в ходе субботней церемонии 1 сентября. Об этом сообщает вашингтонское издание Politico, передает «Голос Америки».

«Даже после своей смерти Джон Маккейн заготовил последнюю пощечину для своих двух самых больших врагов – Владимира Путина и Дональда Трампа, в тот момент, когда большая часть населения мира будет наблюдать [за похоронами]», – пишет Politico.

В статье отмечается, что похоронная процессия зачастую имеет наиболее высокие телевизионные рейтинги, а это значит, ее будут смотреть во многих странах мира.

«Выбор Кара-Мурзы, который утверждает, что его дважды пытались отравить, скорее всего направлен на то, чтобы отправить последнее послание Путину и Трампу; последнего Маккейн критиковал за слишком приветливую позицию по отношению к российскому лидеру в контексте расследования о сотрудничестве предвыборной команды президента с попытками Москвы вмешаться в выборы 2016 года», – пишет издание.