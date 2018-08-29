Саснович и Соболенко вышли во второй круг US Open 2 29.08.2018, 7:41

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Александра Саснович

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Белоруски обыграли соперниц из Швейцарии и США.

В стартовом матче Александра Саснович (№ 33 WTA) взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич (№ 38 WTA) — 2:6, 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 52 минуты, сообщает tut.by.

Проиграв первый сет, вторая ракетка Беларуси затем уверенно выиграла две следующие партии и оформила пропуск в следующий круг.

Саснович — Бенчич — 2:6, 6:1, 6:2

Эйсы 4−4.

Двойные ошибки 4−3.

Попадание первой подачи 69% (58 из 84) — 59% (41 из 70).

Выигрыш первой подачи 72% (42 из 58) — 68% (28 из 41).

Выигрыш второй подачи 42% (11 из 26) — 41% (12 из 29).

Реализация брейк-пойнтов 57% (4 из 7) — 25% (2 из 8).

Активно выигранные очки 4−4.

Невынужденные ошибки 4−3.

Все выигранные очки 83−71.

Во 2-м круге Александра Саснович сыграет против победительницы матча Тимеа Бабош (№ 42 WTA, Венгрия) — Дарья Касаткина (№ 11 WTA, Россия).

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, пусть и не без проблем, также преодолела стартовый раунд.

В матче 1-го круга Арина Соболенко (№ 20 WTA) в трех сетах сломила сопротивление американки Даниэлле Коллинз (№ 37 WTA) — 6:0, 4:6, 6:4. Поединок продолжался 1 час 52 минуты.

Соболенко — Коллинз — 6:0, 4:6, 6:4

Эйсы 4−5.

Двойные ошибки 9−4.

Попадание первой подачи 43% (34 из 79) — 57% (48 из 84).

Выигрыш первой подачи 76% (26 из 34) — 54% (26 из 48).

Выигрыш второй подачи 38% (17 из 45) — 39% (14 из 36).

Выходы к сетке 73% (8 из 11) — 44% (4 из 9).

Реализация брейк-пойнтов 53% (8 из 15) — 50% (5 из 10).

Активно выигранные очки 26−24.

Невынужденные ошибки 31−34.

Все выигранные очки 87−76.

Не оставив шансов сопернице в первом сете, вторую партию Арина начала крайне неудачно (1:5). Однако затем сумела отыграть три матчбола и сократить отставание до минимума (4:5), но в следующем гейме все же позволила американке взять сет.

В третьей партии Соболенко также заставила понервничать белорусских болельщиков, уступая в счете 0:2. Но потом смогла переломить ход игры и пробилась во 2-й круг. Там ее оппоненткой будет победительница матча между россиянками Верой Звонаревой (№ 133 WTA) и Анной Блинковой (№ 100 WTA).

Ранее 1-й круг основной сетки успешно преодолели также белоруски Вера Лапко и Виктория Азаренко.

Вера Лапко (№ 72 рейтинга WTA) победила украинку Катерину Бондаренко (№ 86 WTA) — 6:3, 6:3. Во 2-м раунде соперницей Веры Лапко станет Элизе Мертенс (№ 15 WTA, Бельгия).

Виктория Азаренко (№ 79 рейтинга WTA), получившая wild card в основную сетку турнира, победила 20-летнюю словацкую теннисистку Викторию Кужмову (№ 56 WTA) — 6:3, 7:5. Во 2-м раунде соперницей Виктории Азаренко станет 24-летняя уроженка Москвы Дарья Гаврилова (№ 24 рейтинга WTA).

В 2012 и 2013 годах Виктория Азаренко добиралась до финала US Open, где оба раза уступила 6-кратной победительнице этого турнира американке Серене Уильямс. На нынешнем турнире Серена Уильямс (№ 26 WTA) стартовала с победы над Магдой Линетт (№ 60 WTA) из Польши — 6:4, 6:0.