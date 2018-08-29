Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой

Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой1
- 29.08.2018, 7:45
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Решение принято из-за наплыва венесуэльских мигрантов.
Президент Бразилии Мишел Темер направил войска в штат Рорайма на севере страны для обеспечения безопасности в связи с наплывом венесуэльских мигрантов, пишет Globo (перевод – nv.ua).
18 августа 2018 года группа жителей города Пакараима в штате Рорайма разгромила палаточный лагерь, в котором проживали венесуэльские мигранты, венесуэльцы в ответ громили автомобили местных жителей. Столкновения начались после того, как четверо мигрантов избили и ограбили бразильского торговца.
"Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения правопорядка в штате Рорайма, чтобы обеспечить безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, которые бежали из своей страны в поисках убежища в Бразилии", - сказал он.
Он добавил, что такое решение "дополнит гуманитарную деятельность, которую правительство Бразилии осуществляет уже несколько месяцев".
"Мы предлагаем медицинскую помощь и содействие в размещении во временных жилищах", - сказал Темер.
Президент Бразилии подчеркнул, что поток мигрантов, прибывающих в Рорайму, стал результатом "ужасных условий, в которых приходится жить венесуэльцам". По его словам, ситуация в Венесуэле затрагивает почти всю Южную Америку.