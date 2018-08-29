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В Беловежской Пуще нашли лечебную пиявку

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  • 29.08.2018, 7:59
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Вид занесен в Красную книгу Беларуси.

В Беловежской Пуще подтверждено наличие медицинской пиявки и выявлена новая точка ее обитания, сообщает сайт нацпарка.

Медицинская пиявка — исчезающий вид, занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Она любит богатые растительностью, небольшие, хорошо прогреваемые водоемы. Питается кровью лягушек и приходящих на водопой млекопитающих. Живет долго, до взрослого состояния вырастает за три года.

В Республике Беларусь медицинская пиявка находится на северной границе ареала, распространение медицинской пиявки и ее численность изучались мало, поэтому новые сведения о ней в Беловежской Пуще имеют особенную научную ценность.

Именно такие пиявки использовались в древней медицине и применяются в современной до сих пор.


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