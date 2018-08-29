Банки объявили о «стрессе» на денежном рынке РФ 1 29.08.2018, 8:03

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Фото: Reuters

Российским банкам не хватает рублевой ликвидности.

Налоговый период, в ходе которого крупнейшие корпорации перечисляют рубли в бюджет, обернулся стрессом на денежном рынке.

Второй месяц подряд банкам не хватает рублевой ликвидности, чтобы обеспечить все необходимые платежи, и они вынуждены обращаться за ресурсами ЦБ, сообщает в обзоре во вторник Райффайзенбанк, пишет finanz.ru.

В понедельник, 27 августа, когда крупнейшим экспортерам требовалось около 800 млрд рублей, чтобы расплатиться по НПДИ, НДС и акцизам, банки резко увеличили задолженность перед регуляторам по кредитам 312-П.

За один день центробанк закачал в банковскую систему 144 млрд рублей, а задолженность банков подскочила в 4,5 раза, до 178 млрд рублей.

"Столь масштабные вливания требуются банкам второй месяц подряд", - констатирует Райффайзенбанк.

Так, в период с 25 июля по 1 августа ЦБ выдал 207 млрд рублей дополнительных обеспеченных кредитов, а задолженность банков подскакивала более чем в 40 раз.

Потребность в рублях под налоговый период наблюдается практически каждый месяц, однако масштабы ее, как правило, несравнимо меньше: так, в июне от ЦБ в систему поступило лишь 24 млрд рублей, в мае - 12 млрд, тогда как в апреле помощи регулятора не требовалось вовсе.

Происходящее свидетельствует о нехватке рублевой ликвидности у ряда банков, констатирует Раййфайзенбанк. При этом ресурсы ЦБ через операции 312-П дорогие - они стоят 9% годовых на срок от двух дней, тогда как ключевая ставка находится на уровне 7,25%.

Во вторник банкам предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, который составит 222 млрд рублей, по оценке ITI Capital.

В этих условиях рубли продолжат дорожать на денежном рынке, а ставка RUONIA, определяющая стоимость кредитов овернайт на межбанковском рынке может превысить уровень ключевой ставки ЦБ, прогнозирует Райффайзенбанк.