Bloomberg: Евросоюз реформирует ВТО из-за торговой войны США и Китая 29.08.2018, 8:19

Ранее к этому неоднократно призывала администрация Дональда Трампа.

Европейский союз намерен обсудить возможную реформу Всемирной торговой организации из-за взаимного повышения пошлин на товары США и Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники (перевод – nv.ua).

По словам двух осведомленных чиновников, в сентябре 2018 года в Брюсселе планируется проведение переговоров с участием министров торговли ЕС, США и Японии. Отмечается, что данные переговоры будут предшествовать около десяти аналогичным высокопоставленным встречам, намеченным на следующий год.

После встречи Евросоюз намерен представить план по реформированию организации. Предположительно в нем будут представлены предложения по сокращению торговых издержек и меры по тому, как сделать систему урегулирования споров в ВТО более прозрачной, а также укрепить саму организацию, а переговоры в ней сделать более гибкими.

Как отмечает издание, к реформе ВТО неоднократно призывала администрация президента США Дональда Трампа. Там, в частности, называли организацию неспособной адекватно реагировать на вызовы, которые бросает Китай. В прошлом месяце о необходимости переговоров о ситуации в организации заявлял ее глава Роберто Азеведо.

"Ситуация серьезная. Многие мировые лидеры уже поняли, что нам нужно провести переговоры, сесть, поговорить и найти решения", - сказал Азеведо.

Также сообщается, что Европейская комиссия направила в комитет по торговой политике документ, датированный 5 июля, в котором содержатся предложения по улучшению структуры и принципов работы ВТО, учитывающие в том числе и претензии США к организации.