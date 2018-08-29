После Путина 2 Джон Ллойд

29.08.2018, 8:44

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Рейтинг популярности правителя РФ стремительно падает.

Не на этой неделе будет сказано, но Дональд Трамп прав.

Россия – это не та страна, на враждебность которой Западу следует пожимать плечами. Демократические страны должны оставаться бдительными и жесткими в отношении вызывающего поведения России в Украине и запугивания членов НАТО в странах Балтии. Западным политикам также следует более энергично осуществлять продвижение культурных связей, организовывать дискуссии с россиянами по различным вопросам, инициировать образовательные обмены и предоставлять трибуну для высказывания российским обозревателям, интеллектуалам и политикам.

Одним из многих минусов рокового диалога под названием «Безнадежность в Хельсинки» стало то, что Путин, в отличие от своего американского собеседника, выглядел там хорошо – сильным, последовательным, главным – наделенным всеми теми чертами, на которых с очевидным удовольствием настаивают российские СМИ. Это месседж для всего мира – вот он, российский лидер, избранный в четвертый раз президент, который будет у власти следующие шесть лет, являющийся невозразимым во всем – несет ответственность за свою программу, администрацию и страну.

Но, быть может, все не так?

Рейтинг популярности Путина внутри России в последние месяцы стремительно падает. 12 августа в опросе ФОМ только 46% опрошенных сказали, что голосовали бы за Путина, если бы выборы проходили на этой неделе – только в июне того же года таких было 62%. Другой опрос, проведенный независимым Левада-Центром, выяснил, что число россиян, считающих, что страна идет неправильным путем, выросло от 27% в мае до 40% в июле. Меньше половины, 48%, думают, что все в порядке.

Эти числа могли бы не быть катастрофическими по стандартам лидеров демократических стран, и в случае России они демонстрируют резкий спад с тех пор, когда рейтинг одобрения Путина достигал более 80%. Этот спад возник, главным образом, из-за решения правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, что стало нарушением обещаний, данных Путиным в 2005 году.

В стране, где продолжительность жизни для мужчин в среднем составляет лишь 66 лет, это спровоцировало большую волну возмущения, особенно со стороны людей старшего среднего возраста, которые в целом были верны Путину как лидеру. То, что эта демографическая группа бунтует – пусть даже пассивно – является признаком того, что своими высоко расценеными народом шагами вроде захвата Крыма и поддержки сепаратистов на Востоке Украины, Путину все же не удалось освободиться от законов общественного разочарования. Даже в такой контролируемой демократии как Россия президентским сторонникам найдется куда перебежать на другую сторону. Некоторые рейтинги показывают, что личный рейтинг поддержки Путина упал до 69% после объявления плана по изменению пенсионного возраста.

Сейчас Путин все еще крепко держит ситуацию под контролем, но эти тенденции показывают, что он может и не быть таким неоспоримым лидером, как считалось, а также может иметь проблемы во время своего президентского срока.

Когда падение популярности и поддержка внутри Кремля обернется против Путина и ему выпадет уйти в вынужденную отставку, тогда иностранцы, особенно на Западе, будут ожидать больших перемен. Большинство обозревателей стоят на том, что Путин является центром российской политики, а его имя иногда можно считать синонимом названия страны, которой он руководит – говорят, что он и есть Россия.

Постпутинские изменения придут. И они вряд ли будут большими. Во-первых, в России нет объединенной оппозиции или «правительства в ожидании» – ни со стороны непопулярных либералов и различных групп, ни со стороны коммунистов и других партий, которые составляют вялую оппозицию, ни даже со стороны Алексея Навального, наиболее значимого, харизматичного и смелого оппозиционера, который сделал расследования коррупции на высшем уровне власти своей главной темой.

Много лет Запад не пользовался одобрением среди подавляющего числа россиян. Национальный экстремизм в России привлекает многих, особенно молодежь. Даже россияне среднего возраста рассматривают свою страну как уникальную цивилизацию, не часть Европы.

Путин пришел к власти с убеждением в том, что развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века, что постоянно и повторял накануне последних выборов. Он работал над тем, что вернуть России сильные позиции в мире – это достаточно серьезная задача, учитывая экономическую и демократическую слабость страны. И это то, в чем он преуспел, поскольку инструменты, которые использовались, были не слишком распространенными. Преемник может искать способ снять напряжение в отношениях с Западом, и эти действия будут медленными, ограниченными, и осторожными – при которых Россия не потеряет ощущение уникальности своей культуры и положение в мире.

Репутация Путина может упасть до окончания его срока в 2024 году, или же он может завершить свое президентство на фоне оваций дома и даже за рубежом. В любом случае, «путинизм» – в виде страны, почти полностью враждебной Западу – будет сохраняться, поскольку кто бы ни пришел к власти, он будет стремиться сохранить успех Путина в превращении России в хотя бы иллюзию вновь великой страны.

Мировые демократии не могут иметь нормальных отношений со столь агрессивной и потенциально дестабилизирующей страной как Россия. Они должны быть убедительными в своей защите НАТО от рисков, продолжать режим санкций, который, по мнению многих, кажется эффективным, а также подчеркивать свой вклад в поддержание демократических и либеральных ценностей. В то же время, как написал экс-посол США в России Майкл Макфол, американские и другие западные лидеры «должны четко сказать, что они не хотят бесконечного конфликта с Россией». Поскольку Россия без Путина, вероятно, будет выглядеть и действовать в основном так же, как сейчас с ним, то впереди еще долгий путь.

Джон Ллойд, «Новое Время»