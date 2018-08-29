Украина запросила у США системы ПРО 1 29.08.2018, 8:54

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Фото: tvn24.pl

Стране нужны минимум три таких комплекса.

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, какое американское вооружение Киев запросил у Вашингтона. В заявке значатся системы ПВО стоимостью $750 млн каждая, без которых Киев «просто не сможет обеспечить оборону страны»

Киев направил официальный запрос в Вашингтон на покупку американских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире радиостанции «Новое время» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Детали заказа он не раскрыл, сославшись на засекреченность информации. Дипломат указал лишь, что стоимость одной такой системы составляет $750 млн.

По словам Чалого, Украине нужны минимум три таких комплекса. «Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство», — сказал он.

Помимо систем ПВО, отметил Чалый, Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

По словам посла, вопрос закупки американских вооружений поднимался на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В июне министр обороны Украины Степан Полторак выступил с предложением купить пять дивизионов американских комплексов ПВО Patriot. Глава военного ведомства тогда пояснил, что купить данные системы можно на средства, которые поступят в бюджет страны от борьбы с контрабандой. «Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией», — сказал тогда глава Минобороны Украины.

Поставлять оружие Киеву США решили в декабре 2017 года. Изначально в Вашингтоне объявили, что хотят продавать украинской стороне только оборонительное вооружение. Однако уже в конце минувшего года Белый дом одобрил поставку Киеву первой партии летального оружия. В частности, это были крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы, а также сопутствующее детали и аксессуары к ним. Общая сумма поставки составила $41,5 млн. Весной В 2018 года США одобрили продажу Киеву 37 противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн. В мае украинская национальная гвардия получила 500 гранатометов RSRL-1.