Как брат и сестра из США отыскали в Беларуси свою потерянную семью 1 29.08.2018, 9:15

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Фото: Lewis Geyer / timescall.com

Теперь американцы общаются с белорусами по скайпу.

Брат и сестра Зигмунд Генрих и Айлин Хантер из США недавно исполнили мечту всей жизни – в первый раз встретились со своей многочисленной семьей из Беларуси.

Об этой истории пишет издание Longmont Times-Call (перевод – belmir.by).

Зигмунд сейчас живет в Лонгмонте, штат Колорадо, а Айлин – в штате Вайоминг, но их родители приехали в Штаты из Европы как перемещенные лица после Второй мировой войны.

Мать была немкой, а отец – поляком, жившим в регионе, который теперь находится на территории Беларуси.

Папа во время войны сражался с немцами в польском отряде сопротивления, но фашисты взяли его в плен. Он и группа пленных из Техаса смогли убежать из Африки во Францию, где помогали прогнать нацистов назад в Германию.

Там отец Зигмунда и Айлин встретил их мать, и пара подала документы, чтобы переехать в Америку.

«Родной город мамы в Германии, Кассель, был разбомблен до основания, но папа узнал об Акте о перемещенных лицах. И благодаря этому и помощи католической церкви мы оказались в Колорадо, в Форт-Луптоне», – рассказывают они.

Супруги прибыли с маленьким чемоданом, в котором были армейские документы, два комплекта униформы и два платья, и с ребенком, завернутым в наволочку. Им был Зигмунд. Айлин стала первым малышом в семье, который родился в США.

Поработав на фермеров в окрестностях Форт-Луптона и Платевилля, семья смогла купить недалеко от Платевилля дом с подвалом.

Зигмунд и Айлин вспоминают, что в 1950-х и 1960-х жить с немецким акцентом в Америке было очень тяжело. «Если вы являлись немцами, то автоматически являлись нацистами», – говорит Зигмунд.

«Американцам тяжело было делать различие между режимом и людьми. Наша семья не была частью режима», – добавил он.

Айлин поясняет, что люди несколько раз говорили ей, ребенку, что ей лучше «вернуться туда, откуда приехала», хотя она сама родилась уже в США.

Женщина помнит, как пыталась подружиться, но в школе другие дети постоянно относились к ней высокомерно.

«Это больно, когда помнишь, что в детстве с тобой происходило такое, – просто из-за того, что твои родители не такие, как все», – говорит она, сдерживая волнение.

«Когда в школе дети играли в волейбол, а потом приходила я и тоже становилась, все уходили. То же самое было на детской площадке», – добавляет собеседница.

Зигмунд поясняет, что изоляция и одиночество становились еще хуже, поскольку в США у них не было родственников.

«Не было бабушек. Не было дядь и теть, – рассказывает он. – А когда мы жаловались маме и папе, они говорили – терпите и будьте дружелюбны».

С фотографией своего отца; путь, проделанный для встречи. Фото: timescall.com

По чистой случайности Зигмунд однажды ловил рыбу со знакомым, который получил грант на исполнение своей мечты от благотворительной организации Wish of A Lifetime.

Она помогает исполнять мечты пожилых людей и поделиться своими историями.

Тот рыбак убедил Зигмунда и Айлин тоже подать заявку, чтобы встретиться в Беларуси со своей семьей. Они так и сделали. Заполнили документы, получили визы, прошли медицинские тесты.

И их желания стали желаниями номер 1 870 и 1 871, которые осуществила Wish of A Lifetime. Брат и сестра отправились в Беларусь, чтобы провести там две последние недели июля.

Они приземлились в Минске и заполняли бумаги, чтобы отыскался потерявшийся багаж Зигмунда, и вот тогда с изумлением увидели за дверями 12 человек, которые выкрикивали их имена.

«Они были в шести метрах от нас, и дверь то открывалась, то закрывалась автоматически, мы видели их, они – нас, но мы еще не могли выйти, – говорит Айлин. – Но наконец, бумаги заполнились, и мы смогли обнять их и познакомиться».

Брат и сестра были поражены, что 12 членов их белорусской семьи совершили полуторачасовую поездку в Минск, чтобы встретить их в аэропорту.

Они провели эти две недели в квартире двоюродной сестры Марии и ее мужа Виктора, и были несказанно рады, что языковой барьер не стал препятствием для общения.

«Айлин и я все это время мечтали о семье, которую никогда не видели, и вот это произошло, – говорит Зигмунд. – Они были точно так же рады видеть нас. Вся эта поездка была очень эмоциональной».

Как выяснилось, отец Зигмунда и Айлин посылал белорусским родственникам их фотографии. «И это были единственные снимки, которые висели на стене», – говорит Зигмунд.

Они были переполнены эмоциями, встретившись после стольких лет разлуки и узнав, какие последствия имела Вторая мировая война для Беларуси.

«Сейчас наши разговоры уже касаются не только того, что мы делали сегодня. Мы теперь знаем друг друга лучше и можем подшучивать, делиться опытом – как делают все другие семьи. И это такое хорошее чувство», – радуется Айлин.

Теперь брат и сестра общаются с белорусами по скайпу и другими способами. И надеются, что более молодые их родственники скоро смогут приехать в США по студенческим визам.

«Это семья, и это здорово, – говорит Зигмунд. – Сейчас мы уже знаем, какие вопросы задавать. «Что там с тем-то и тем-то» и «Как там тот-то и тот-то». Теперь, когда они знают нас и мы знаем их, контакт мы уже ни в коем случае не потеряем».