Одинокий диктатор купит сетку-рябицу 11 Владимир Халип

29.08.2018, 9:14

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Слово «импичмент» в телеоткровениях Лукашенко возникло совсем не случайно.

Когда-то правитель признался, что книг не читает. Некогда. Государственные дела, спорт, общение с народом. Как тут выкроить свободную минутку? И ничего с этим не поделать – таков его ответственный пост. Но даже при немыслимой занятости хотя бы на случайные фрагменты или даже на краткие объявления в прессе минуту-другую можно бы отыскать. Очень полезное чтиво. Переключает с глобальных проблем на повседневные. Предотвращает нервные срывы. Надежный способ расслабиться.

И вполне возможно, что когда-нибудь даже его взыскательный взгляд мог проскользнуть мимолетно вот по такой лаконичной строке: «Продается сетка-рябица. Недорого». Вроде бы сущий пустяк. Но память непредсказуема. И случается иногда, что подобная фраза где-то там затеряется и потом отзовется весьма неожиданно и даже кстати.

После оршанского кошмара вдруг захотелось в Сочи. Мучительно. Нестерпимо. Осточертели эти щетинистые поля под нестерпимым солнцем. И потные лица запуганных местных чиновников видеть изо дня в день было уже невыносимо.

Грезились веерные пальмы, воркующие фонтаны и старательно ухоженные лужайки под легким бризом с недалекого моря. Эту буколическую картину портила только предстоящая встреча, которой избежать было невозможно. Наглые кредиторы уже настойчиво напоминали, что пора платить по долгам. Позарез нужен был, как минимум, миллиард зеленых. А где его взять, если не у богатого соседа?

Конечно, в трудную минуту можно было бы перехватить у закадычных друзей в эмиратах. Но там, как обычно, начнутся бесконечные разговоры ни о чем. И взаимные восхищения неразрывной дружбой, крепнущей из года в год. Ну как им там объяснить, что шербет давно обрыд? А тут, в Сочи, все свои. И переговоры, даже на самом высшем уровне, ведутся чисто конкретно.

Всякие тревоги и волнения мгновенно показались неуместными. Все было как в известной песне. Только прилетели, сразу сели. Покрасовались немного перед телекамерами. Правитель произнес длинный монолог о каких-то навязчивых проблемах. И только однажды в его речах прорвалось что-то почти сентиментальное. «Я ежегодно бываю здесь. Здесь клочок земли Беларуси рядом с вами, за забором. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы три-четыре дня отдохнуть от тех проблем, которые накатываются».

Ну кто же так клянчит деньги, а тем более – миллиард! Зря он книжек не читает. Известный всем Остап дал безупречную инструкцию на этот счет своему партнеру по бизнесу. А вот упоминать про какой-то клочок земли «рядом с вами, за забором» было до крайности неосмотрительно. И едва ли стоит удивляться, что вместо вожделенного миллиарда Путин втюхал ему тут же нового посла по Беларуси. Да еще какого!

Некто Бабич. Из надзирательных структур. По слухам, близок к Путину. Вроде бы потомок его чекистского начальника времен совместной службы в ГДР. Порученец, которого бросают обычно в те места, где надо кого-то усмирить. Персонаж крутого нрава и большой пробивной силы, наделенный вдобавок особыми полномочиями. Это или что-то иное настолько возмутило правителя в тот день, что он даже отверг предложение Путина совместно посетить состязания по самбо. Что конкретно, не трудно догадаться.

Послужной список и манеры этого порученца давно известны журналистам. И легенда о том, что «недогруженный тяжеловес» будет заниматься злополучной молочкой и прочими делами такого рода, вызывает умиление. А бесцеремонность, с которой он был назначен, говорит красноречиво о подлинном отношении Кремля к здешней власти.

Правитель почувствовал, каким от этой истории повеяло ветром, и вскоре изложил перед телекамерами лубочную версию своих будто бы постоянных дружеских бесед с Путиным – о повседневной жизни и, конечно же, о кандидатуре нового посла. А заодно поспешил утешить зрителей насчет разных «толкований на тему страхов и ужасов Лукашенко в будущем». Оказалось, однако, что «есть один страх, если его можно страхом назвать, - это экономика. Я всегда об этом говорю. Если будет у нас развиваться нормальная экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну, хотя бы как сейчас, то никаких страхов для белорусов быть не может».

Ничего себе признание! На двадцать пятом году своей суматошной власти он наконец додумался, что экономика должна быть нормальной. Но жить белорусам в любом случае придется «как сейчас». И, забыв все пережитое с этой одиозной властью, все так же они будут надеяться упорно на тысячу местных рублей в необозримой перспективе. И это еще далеко не все радости.

Над страной по-прежнему нависает и становится все более зловещей тень какого-то союзного государства, возникшего по его затее. И новый путинский посланец уже недвусмысленно заявляет, что попытается наполнить этот замысел реальным смыслом. Чем кончаются такие союзы, всем уже давно известно. Так что слово «импичмент» в телеоткровениях правителя возникло, похоже, совсем не случайно.

Но это все – в далекой или довольно близкой перспективе. А пока правитель снова бодр и даже вполне оптимистичен. Возможно, у них там что-то и в самом деле выгорело на закрытых для прессы переговорах. Кто-то кому-то что-то сдал. Или просто вспомнилось внезапно попавшееся некогда под руку объявление о продаже той не слишком дорогой сетки. И чем это не выход из нелепой ситуации, в которую попала страна, когда власть запуталась в сложных отношениях с непредсказуемым соседом?

Вот перехватят где-нибудь заветный миллиард, и закупят множество рулонов этой самой рябицы. И, дождавшись ночи, запустят в дело. Пусть потом зеленые человечки подступают к нашим заветным рубежам. А тут им – от ворот поворот. Сетка! Неодолимая линия по всей нашей восточной границе.

И если даже вздумают тут повторить отработанный некогда крымский сценарий, то перед забором дроздовским эти злые человечки остановятся непременно. Не потому, что слышали давние угрозы правителя, который обещал персональное кресло защищать с оружием в руках. А просто потому, что на его строго охраняемых угодьях зреет бойкая морковка имени Стивена Сигала. Имущество своих товарищ Путин приказал не разорять. А всем прочим повелел уже давно вступать в РФ шестью губерниями. Обидный вариант? Других вариантов у этой власти нет.

Владимир Халип, специально для Charter97.org