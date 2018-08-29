В Праге прошла акция в поддержку Сенцова 29.08.2018, 9:10

Акция длилась ровно 107 минут – по числу дней голодовки украинского режиссера.

В Праге у стен посольства России прошла акция "тихого протеста" в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, передает Радио Свобода.

Как сообщается, более 50 участников "молчаливой демонстрации" пронесли портреты Олега Сенцова вдоль квартала российской дипломатической миссии и передали в посольство эти фотографии и требования освободить украинского режиссера.

По словам пражского актера и соорганизатора протеста Мартина Янды, активисты проходили у стен посольства РФ в течение 107 минут - по минуте на каждый день голодания Олега Сенцова.

"А наши требования мы передали в 11:55 - эта цифра также символическая, потому что она означает, что наступает уже последняя минута, когда еще можно что-то сделать для Олега Сенцова. И мы требуем, чтобы российские власти это сделали, его выпустила", - сказал Янда.

Организаторы акции также отметили, что на протест их вдохновил поступок участников демонстрации против оккупации Чехословакии в 1968 году, которые 50 лет назад вышли на молчаливый протест на Красной площади в Москве и немедленно были арестованы.

Напомним, 14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации.

Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.