«Искандеры» больше не смеются

«Искандеры» больше не смеются11
- Егор Седов
- 29.08.2018, 9:29
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А я не понял — где «патриотический» ответ новым санкциям?
Ну, остро модные футболки про «Искандеры» и «Тополя»… Можно еще добавить «санкций не боимся!» в качестве элемента школьной униформы (и в вузах, где есть студенческая форма, — в Питере есть и такое! — тоже добавить).
Не пускать американских сенаторов в здешние кафешки и магазины. Они так хотели затариться прекрасными импортозамещенными продуктами — теми самыми, на которых пишут не «сыр», «творог» и «сметана», а именно «продукт» (каким великим провидцем был Войнович!) А мы этим злобным сенаторам дадим ответ — выкусите!
Вообще-то, смешно, да не до смеха — санкции ударят так или иначе по всем. И по мне, и по моим близким — в том числе. Но пробуждение от особопутистского бреда — штука нелегкая. Судя по всему, оно таки происходит. И вот эти футболки четырехлетней давности лучше все-таки не носить в этом сезоне. А то можно с людьми предпенсионного возраста случайно встретиться. Или просто с теми, кому «продукт вторичный» несколько надоел. И услышишь тогда о себе, «Тополях», «Искандерах» и «особом пути» много нового и интересного…
Егор Седов, «Росбалт»