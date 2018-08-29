«Искандеры» больше не смеются 11 Егор Седов

29.08.2018, 9:29

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Фото: mil.ru

А я не понял — где «патриотический» ответ новым санкциям?

Ну, остро модные футболки про «Искандеры» и «Тополя»… Можно еще добавить «санкций не боимся!» в качестве элемента школьной униформы (и в вузах, где есть студенческая форма, — в Питере есть и такое! — тоже добавить).

Не пускать американских сенаторов в здешние кафешки и магазины. Они так хотели затариться прекрасными импортозамещенными продуктами — теми самыми, на которых пишут не «сыр», «творог» и «сметана», а именно «продукт» (каким великим провидцем был Войнович!) А мы этим злобным сенаторам дадим ответ — выкусите!

Вообще-то, смешно, да не до смеха — санкции ударят так или иначе по всем. И по мне, и по моим близким — в том числе. Но пробуждение от особопутистского бреда — штука нелегкая. Судя по всему, оно таки происходит. И вот эти футболки четырехлетней давности лучше все-таки не носить в этом сезоне. А то можно с людьми предпенсионного возраста случайно встретиться. Или просто с теми, кому «продукт вторичный» несколько надоел. И услышишь тогда о себе, «Тополях», «Искандерах» и «особом пути» много нового и интересного…

Егор Седов, «Росбалт»