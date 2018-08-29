Лев Марголин: Правительству придется экономить на резиденциях 12 29.08.2018, 9:39

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Лев Марголин

Ситуация в экономике Беларуси напряженная.

Необеспеченных доходами расходов бюджет на 2019 год нести не должен и не будет, заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров, где обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса.

«Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем», — цитирует премьер-министра пресс-служба Совета министров За счет чего или кого правительство планирует добиться сбалансированности бюджета?

По словам экономиста Льва Марголина в комментарии zautra.by, есть группы влияния, которые будут лоббировать свои интересы при принятии бюджета.

— Думаю, на первом этапе Румас будет надеяться на тот кредит доверия, который дал ему президент. Если правительство сделает оценку и примет решение в пользу одних предложений и откажется от других и эти предложения будут представлены президенту, то он их поддержит, по крайней мере, в первый год. Кстати, в последние годы в Беларуси бюджет складывался достаточно сбалансировано, остродефицитных бюджетов не было, — отмечает эксперт.

Главная статья расходов, которую следовало бы сократить, продолжает собеседник, — это поддержка государственных предприятий.

— Еще одна статья, которая даже не принимается «парламентом», — это инвестиционные проекты. Размер инвестиций в проекте бюджета оговаривается общей суммой, а потом уже правительство, не советуясь с парламентом, распределяет их по конкретным проектам. Так что получается два основных направления экономии — расходы на госпредприятия и инвестиционные расходы, — считает экономист.

А куда не стоило бы вкладывать бюджетные средства?

— В первую очередь, в строительство новых резиденций, если таковые запланированы. Кроме того, есть и другие большие административные расходы, которые закладываются каждый год. Это и ремонт зданий министерств и ведомств, и покупка мебели, автомобилей, еще какой-то техники. На всем этом можно экономить, — полагает Лев Марголин.

В то же время, продолжает он, есть вещи, на которых экономить нельзя.

— Это, прежде всего, заработная плата бюджетных работников. Пока не сокращены люди, пока они есть, им обязательно надо платить зарплату. Это и средства, которые выделяются на школу, на медицину, — подчеркивает эксперт.

Что касается доходов в бюджет на следующий год, то, среди прочих, это будет налог на добавленную стоимость (НДС), штрафы, которые взимаются с субъектов хозяйствования и граждан.

— Какого-то большого сокращения, за исключением нефтяных вопросов, по-видимому, не будет. Что касается нефтяного маневра, 300 миллионов долларов – сумма существенная, но не судьбоносная. Главная проблема — это не сбалансированность бюджета, а расходы на погашение кредитов и процентов по ним, — уверен собеседник.

Беларусь до сих пор не получила два последних транша на 400 миллионов долларов от Евразийского фонда развития. По словам экономиста, новому правительству придется сделать реальные шаги, чтобы показать, что реформы проводятся и ситуация в Беларуси меняется.

— Ни Россия, ни МВФ на слово больше не верят. Все кредиты, в том числе и кредиты ЕАЭС, обусловлены конкретными мероприятиями. Если мы их до сих пор не получили, означает, что мы не выполнили чего-то, что обещали. Впрочем, Лукашенко известен тем, что он может пообещать, а потом в определенный момент сказать, что на это пойти не может. И поскольку музыку заказывает он, то тут ничего не сделаешь: можно или подать в отставку, или латать дыры, решая сиюминутные задачи, — заключает Лев Марголин.