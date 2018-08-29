Синоптики: Завтра ожидается до +26°С 29.08.2018, 10:05

Будет преимущественно без осадков.

30 августа погоду в основном обусловит поле повышенного давления, только на северо-востоке страны сохранится влияние влажной неустойчивой воздушной массы, сообщает Гидромет.

Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+24°С, по юго-западу до +26°С.

31 августа Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь днем в западных регионах республики скажется влияние атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков, днем по западной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по юго-западу до +16°С; максимальная днем +19..+25°С, в южных районах до +27°С.