1 сентября – день свободы Дмитрий Быков

29.08.2018, 10:18

Дмитрий Быков

Серость будет рулить не всегда.

Пошла последняя неделя лета, и учителям полагается задуматься о том, что бы такого духоподъемного сказать детям. Придумать это не так-то просто, потому что нормальный ребенок школе не радуется, а нормальный учитель — тем более. И особенно трудно найти радостные слова сейчас, когда ничто в России не стимулирует детей хорошо учиться.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов — между прочим, зампред комитета по образованию и науке — только что предложил избавить детей от домашних заданий, а то они апатичны и перегружены, и лучше бы у них появилось время играть в футбол на свежем воздухе. Так вот прямо и сказал. Сам он, насколько я знаю, в школе не работал ни дня, но это, может, и к счастью. Да вообще уже ясно, что если дети лишний час поиграют в футбол или позанимаются военной подготовкой в ущерб занятиям, это будет только лучше для российского будущего. Ребенок должен стрелять, изучать строевые приемы, а в свободное время молиться. От образования одни сомнения в базовых ценностях.

Ясно же, что сегодня практически всё в России поощряет агрессивного неуча, и нетрудно представить, какие профессии будут востребованы в ближайшее время: поскольку расходы на медицину и науку систематически урезаются, ясно, что лучше всего становиться силовиком (они будут всегда, а сейчас особенно). Столько силовиков не нужно? Тогда что-нибудь в сфере обслуживания. Должен же кто-то обслуживать силовиков — услаждение слуха, юмор, педикюр…

И тут я, кажется, догадываюсь, что сказать. Маленький друг! Знаешь ли ты, что такое стимул? Это острая палка, которой погоняют крупный домашний скот (лат.). Так вот, сегодня тебя не подгоняет ни одна острая палка. Если ты действительно хочешь учиться, это результат твоего совершенно свободного личного выбора! 1 сентября — международный день свободы. Если угодно, экзистенциального (школьники обожают умные слова). Ничто сегодня не подгоняет тебя быть добрым, потому что со всех сторон учат злу; ничто не заставляет быть честным, потому что честность никому не приносит успеха; вообще все кругом склоняет к разнообразной мерзости, а потому учиться сегодня можно только в знак протеста. Да это и есть самый эффективный протест против нынешней эпохи, ее методов и нравов.

Учиться — это круто! Это сегодня опасней, чем экстремальный спорт, увлекательней, чем политика, сложней, чем любая компьютерная игра. Это вызов и насмешка, это одинокое противоборство с системой расчеловечивания, это истинно христианское занятие, потому что настоящий подвиг совершается не ради поощрения и не из страха. Это просто ты захотел быть человеком, хотя со всех трибун тебя угрозами и посулами загоняют на предыдущую эволюционную ступень.

Разумеется, ты можешь балбесничать, и ничего тебе за это не будет: еще и спасибо скажут. Можешь почерпнуть минимальные знания из википедии, пока ее не закрыли, и вызубрить шпаргалки для ЕГЭ. Тогда ты присоединишься к большинству, хотя нет на свете ничего скучнее и унизительнее. Но помни: серость будет рулить не всегда, и когда она в очередной раз загонит всех в катастрофу, востребованы будут умные. Можно сколько угодно кричать, что от них один вред, но выживает человечество исключительно благодаря им. Все остальные — тормоз на его путях.

Выбор за тобой. Стало ли тебе интересно? Если да, то добро пожаловать в будущее. Если нет, have your time и не говори, что тебя не предупреждали.

Дмитрий Быков, «Собеседник»