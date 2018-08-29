Как Великое Княжество Литовское превратило Москву в «медвежий угол» 6 29.08.2018, 9:59

1,625

Это признают даже российские историки.

В XIV веке обострились противоречия между основными претендентами на роль лидеров в восточнославянском регионе: Московское княжество вступило в активную борьбу не только с Тверью, но и с Великим княжеством Литовским, своим западным соседом, пишет российское издание diletant.media.

В XIII веке после разорительного нашествия татаро-монголов на центральные русские княжества фактически сформировалась система двоевластия.

Одним из центром сосредоточения власти стало разрастающееся и набирающее влияние Московское княжество.

Здесь во главе стояли предприимчивые и хитрые правители, которые по знатности стояли ниже других великих князей, однако, именно это обстоятельство стало для них стимулом к активному участию в политической борьбе.

Кроме того, они использовали все возможные способы для увеличения территории своего княжества: от брачных союзов и вооруженных захватов с применением сил монголов до приобретения так называемых выморочных уделов, если у князя не оставалось наследника. Немаловажную роль сыграла и политика московских князей в отношениях с Золотой Ордой, которой они фактически служили.

Вторым перспективным центром объединения славянских земель в единое государство стало Великое княжество Литовское. Первый великий литовский князь Миндовг (конец 1230-х – 1262) старался сблизить бывшие княжества и на этой основе построить единое сплоченное государство. Именно благодаря его усилиям к середине 40-х годов XIII века Великое княжество Литовское окончательно оформилось в независимую и сильную страну. Фактически оно занимало значительную часть некогда единой Киевской Руси, а этнически русские земли составляли 9⁄10 его территории. В национальном составе Великого княжества Литовского преобладали предки нынешних белорусов и отчасти украинцев.

Кульминацией борьбы двух соперничающих за доминирование в регионе государств стали события второй четверти XIV века. Видя постепенно нарастающее могущество Московского княжества на северо-востоке Руси, новый правитель Литвы Ольгерд вместе со своим братом Кейстутом устремился на восток и покорил сначала Витебское княжество, а затем ударил по Можайску. В период с 1346 по 1360 годы Ольгерд вел ожесточенную борьбу с новгородскими, псковскими и брянскими землями, с переменным успехом то захватывая, то также быстро теряя захваченные территории. Так, в 1356 году после более 100 лет независимости пал Брянск. С грозным татарским войском Ольгерд тоже вел эффективную кампанию – в 1362 и 1363 годах были одержаны победы над татарами при Синих Водах. К 1363 году князь Литовский впервые дошел до московских земель. В то время Московским княжеством правил Дмитрий Иванович, прозванный впоследствии Донским. В коалиции с тверским князем Ольгерд вступил в противостояние с амбициозным московским князем. В 1368 году литовское войско совместно со смоленским и тверским правителями осадило Москву и чуть было ее не захватило. Однако после трехдневной осады литовская армия неожиданно снимает осаду и уходит в Литву, чтобы противостоять напавшему немецкому ордену.

В 1372 году Ольгерд организует третий поход против московского княжества. Разделив войско на две части, отряды под командованием брата литовского правителя Кейстута захватили Дмитров, Переяслав-Северный, Кашин, а затем и Торжок. Во время соединения литовских войск по ним неожиданно нанес удар Дмитрий Иванович. Ненадолго воцарился паритет, в ходе которого великие князья смогли договориться о дальнейшем отступлении литовского войска и невмешательстве во взаимоотношения с Тверским княжеством. К этому моменту уже доносились тревожные новости с прусской границы, и Ольгерд был вынужден вновь отступить. Из-за вновь активизировавшегося Ордена, ВКЛ на время отказалось от затратных походов на Русь и полностью сосредоточились на охране западной границы.