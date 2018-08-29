Андрей Шарендо: Алесь Черкашин - это легенда, которая будет жить в веках 29.08.2018, 10:28

В Бресте почтили память белорусского добровольца на войне в Украине.

На мероприятие, которое проходило у могилы бойца, собрались его родные, родственники, друзья, соратники и просто не знакомые с ним люди, сообщает «Радыё Рацыя».

- Очередная годовщина, день, когда мы вспоминаем нашего друга, нашего соратника, Алеся Черкашина. В этот день мы собираемся на кладбище. Это уже становится традицией. Три года прошло с тех пор, как умер Алесь. Три года рождения легенды. Легенды, которая будет жить в веках, которую не забудут никогда, - заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

Алесь Черкашин был участником антитеррористической операции на востоке Украины в составе добровольного украинского корпуса.

Был ранен в одном из боев и вскоре скончался от полученных ранений. Похоронили Александра Черкашина на родине, под родным Брестом на кладбище в Каменице-Жировецкой.