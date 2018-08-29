Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции: много пострадавших
- 29.08.2018, 10:33
- 1,647
В результате аварии автобус съехал в водный канал.
В турецкой Анталии попал в аварию автобус с российскими туристами, по меньшей мере 11 россиян пострадали.
ДТП произошло в среду утром, сообщило издание Milliyet (перевод – eurointegration.com.ua).
В автобусе, который вез туристов из Белека в аэропорт, находились 25 граждан России. ДТП произошло, когда в него въехал грузовой автомобиль. В результате аварии автобус съехал в водный канал.
В результате аварии водители двух транспортных средств получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в разные больницы Анталии. Остальных туристов отвезли в аэропорт другим транспортом.
На место прибыли полицейские, а также бригады пожарных и скорая помощь.