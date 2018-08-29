Александр Хацкевич: Да, могло случиться чудо, могли забить быстрый гол 1 29.08.2018, 10:35

Александр Хацкевич

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Белорусский тренер киевского «Динамо» прокомментировал ничью с «Аяксом».

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после ничьей с "Аяксом" (0:0), которая не позволила киевлянам пробиться в группу Лиги чемпионов, заметил, что его команде не хватило романтического футбола, сообщает официальный сайт клуба.

- Почему бразильцы пока не играют?

- Они приехали с другого континента, там другой футбол. Даже в чемпионате Украины... Че Че играл с "Александрией" и "Черноморцем" и спрашивал у меня, все ли команды так играют в Украине — на своей половине поля и от обороны? Например, Кендзере и Вербичу потребовалось меньше времени на адаптацию. Бразильцам нужно больше. Они пока играют в романтический футбол — тот, которого нам не хватило сегодня.

- За счет чего "Динамо" планировало победить и почему в "старте" не вышел Русин?

- Напрягать фланг и доставлять мяч в штрафную. А когда назначили пенальти... побоялись дальше играть в том же темпе. Было много технического брака в передачах, старались быстрее избавляться от мяча. Почему Супряга в "старте"? Русин хорош больше в штрафной площадке, а мы играли больше за спину. Это мое решение.

- Надолго ли выпал Беседин и как вам игра Супряги?

- Он выпал минимум на две недели. А Супряга, как любой нападающий, зависим от команды. Он сначала создавал давление, а потом этого стало меньше.

- Команда выполнила вашу установку?

- Выполнили только в первые 15 минут. Когда были моменты, "стандарты". Потом почти все развалилось, появилась неуверенность, технический брак. Не хватает игр в чемпионате Украины с таким прессингом, чтобы мы научились выходить из-под него. Это все опыт. Ребята играют вместе только 8 месяцев. Да, могло случиться чудо, могли забить быстрый гол. Но не получилось, Вербич не попал, вратарь надежно сыграл. Тогда мог быть другой эмоциональный фон.

- Гармаш вместо Шепелева — эта замена себя оправдала? Вы сказали, что до Супряги не доходил мяч, но тогда почему бы его не поменять раньше?

- Я уже сказал — форвард зависим. Это претензия не к нему, мы не смогли использовать его скорость. Мы не могли доставить мяч до нападающего. Мы пытались, но они были неточными. И до Русина мяч тоже не доходил. А Денис более опытный игрок, мы надеялись на него и хладнокровность, но сделал пару ошибок и потерялся. Эта замена нас не усилила.

- Что с обороной — "Аякс" нанес 28 ударов? И что с трансферами — будут ли еще новые игроки?

- "Аякс" — атакующая команда, мы очень много им позволили. Теряли мяч на своей половине поля. Но благодаря Денису Бойко счет не изменился. По трансферам... мы ищем нападающего 3,5-4 месяца, голы забивают нападающие. Есть определенный потолок зарплат в клубе, и не все хотят ехать, так как не все запросы могут быть удовлетворены. Мы ищем нападающего на сейчас — перспективных ребят у нас предостаточно. У нас есть пара вариантов и время до закрытия трансферного окна еще есть. Посмотрим.