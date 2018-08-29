Дуда едет к Трампу обсуждать усиление военного присутствия США 29.08.2018, 10:47

Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Встреча президентов Польши и США состоится 18 сентебря.

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

По его словам, во время первого визита Анджея Дуды в Белый дом лидеры тет-а-тет обсудят вопросы безопасности в Центральной Европе и усиление военного присутствия США в регионе, который обеспокоен активизацией российской военной деятельности. Польша стремится увеличить количество войск США, дислоцированных на ее территории с начала 2017 года.

Более широкие переговоры будут касаться торговых связей и партнерства между двумя союзниками по НАТО.

Дуда также встретится с сенаторами США и устроит прием по случаю 100-летия независимости Польши, восстановленной благодаря поддержке президента Вудро Вильсона.

В заявлении Белого дома говорится, что президенты "рассмотрят пути укрепления стратегического партнерства между США и Польшей "и планируют обсудить" вопросы торговли, войска и безопасности".