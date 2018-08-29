Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома Румаса

Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома Румаса6
- 29.08.2018, 10:52
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Белорусское правительство оторвалось от простых людей.
Тем, что глава правительства живет в центре Стокгольма по соседству с парламентом, и на его окна может взглянуть каждый турист, пишет «Салiдарнасць».
Дома же белорусских высоких чиновников – подальше от посторонних глаз. Так экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков имеет дом в Дроздах. Как ранее сообщалось, для его строительства он брал валютный кредит в размере 120 тысяч долларов под залог дома.
Новый глава правительства Сергей Румас, пишет nn.by, в Колодищах имеет родительский дом, плюс ко всему достраивается в Дроздах-2 на первой береговой линии.