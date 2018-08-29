Москву записали «на химию» 1 Наталия Слободян

29.08.2018, 10:58

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Что изменит новая волна американских санкций.

27 августа вступил в силу первый пакет американских санкций против России, введенных из-за отравления семьи Скрипалей. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях.

А уже в ноябре может быть внедрен второй, значительно более жесткий пакет санкций.

Опции, которые рассматриваются, предусматривают снижение уровня дипломатических отношений между США и РФ, сокращение до минимума взаимной торговли и даже запрет полетов в США для российских авиалиний.

Чтобы избежать новых ограничений, Россия должна выполнить ряд условий, а именно - прекратить использовать биологическое и химическое оружие; гарантировать неиспользование такого оружия в будущем и, главное, открыть доступ международным экспертам к объектам с разработки и производства упомянутого оружия.

А это делает вторую волну американских санкций практически неминуемой.

Условия, которые Вашингтон выдвинул для снятия санкций с России являются, по сути, такими, что Кремль никогда их не признает и не будет выполнять. Ведь в таком случае Москве придется косвенно признать, что она изготавливала и использовала химическое оружие – то есть, фактически, признаться в международном преступлении.

И тем более очевидно, что Путин не согласится на допуск международных экспертов к тем объектам, где потенциально могут работать над разработкой новой химико-биологического оружия.

Итак, последний месяц осени обещает быть особенно горячим.

В ноябре США намерены ввести второй этап санкций не только против России, но и против Ирана, если они не выполнят требования и будут продолжать нарушать международный порядок.

У этого есть еще одно следствие. Россия, которая после восстановления американских санкций против Ирана уже "примеряла" на себя роль посредника в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, по сути, теряет этот шанс и будет вынуждена сконцентрироваться на своей проблеме.

Обвинения Кремля в международных преступлениях и дополнительное санкционное давление ограничат активность России на мировой арене.

И хотя российское руководство продолжает громко заявлять, что международные санкции против их государства никак не влияют на экономическое развитие, стабильность, достаток и устойчивость страны, но даже российские исследователи говорят о другом. Так, эксперты из проправительственной школы управления Сколково в отчете "Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями" в марте этого года признали, что санкции влияют на российскую экономику по принципу "сложного процента".

Сейчас просто накапливается негативный эффект, а уже в 2030 году экспорт российской нефти может сократиться на 10%.

Причинами падения добычи будут технологическое отставание России и дефицит финансирования.

Ведь косвенным результатом введения санкций стало снижение кредитных рейтингов российских нефтегазовых компаний, что в свою очередь привело к ухудшению условий кредитования даже на азиатских рынках, которые не вводили санкций против этих структур.

Следует выделить еще одну важную деталь: при использовании чисто российских технологий добычи нефти в сложных геологических условиях качество углеводородов по их химическому составу является низким (по показателям содержания серы и плотности). Доступ к западным технологиям временами заблокирован. А это создает серьезный вызов конкурентоспособности нефти на мировой арене.

Санкции ударили и по российским нефтегазовым олигархам.

Британия уже подчеркнула, что будет очень внимательно анализировать капиталы российских олигархов и повышать стандарты прозрачности на территориях, которые являются популярными гаванями для российских оффшоров. Это разрушает любимую схему российских олигархов - зарабатывать деньги дома и отправлять их на хранение за границу.

Рано или поздно это принесет свой результат, создавая у российской бизнес-элиты ощущение уязвимости и незащищенности, а как следствие – недовольство правящим режимом.

Американские санкции против России имеют более политический фокус, чем экономический, подчеркивая привлечение к ответственности за совершенные преступления (сбивание малазийского самолета и отравление в Солсбери) и нарушение мирового порядка.

Вместо этого санкционная политика ЕС в отношении России осторожнее, она оставляет поле для экономического сотрудничества. На уровне Европейского Союза не было введено никаких санкционных мер в связи с отравлением Скрипалей и смерти британской гражданки, хотя многие страны выслали российских дипломатов.

Среди правительств стран ЕС давно царит раскол по вопросу о том, как реагировать на действия России.

Великобритания настаивает на жесткой линии, но ей противостоят Италия, которая хочет сохранить торгово-экономические связи с Москвой, Германия, которая строит новый газопровод из России, и ряд других стран, для которых "бизнес превыше всего". Любые новые санкции должны быть поддержаны правительствами всех стран ЕС, а Британия, оставаясь пока что в составе Евросоюза, не может вводить свои собственные экономические санкции.

Между тем, Лондон призвал европейских коллег усилить санкции против России, ввести отдельный пакет санкций в связи с отравлением в Солсбери и стоять "бок о бок" с Соединенными Штатами с еще большим давлением на Кремль, чтобы заставить его соблюдать нормы международного права.

Посмотрим, какой будет ответ Брюсселя в ближайшие месяцы и будет ли ЕС двигаться в фарватере американских инициатив.

Для мирового сообщества уже не является секретом, что российская стратегия внешней политики лежит в плоскости управляемого хаоса: создавать проблемы и обменивать их на выгодное для себя решение. Так, после того как ЕС в очередной раз продлил секторальные санкции, а США анонсировали новый санкционный пакет, Россия усилила агрессивное поведение в Азовском море.

Российские пограничники систематически задерживают для проверки судна под различными флагами, следующих из портов Мариуполя и Бердянска или в обратном направлении. Кремль начал информационную атаку, обвиняя Украину в пиратстве против российских кораблей и пообещал усилить их защиту, в том числе с помощью оружия.

Итак, Россия готовит почву, чтобы через давление на Украину и ее торговых партнеров, а также обещания обеспечить условия для свободного судоходства в Керченском проливе ослабить эффект санкций ЕС и США.

Наталия Слободян, «Европейская правда»