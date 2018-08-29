Владимир Шаблинский: Третий поджог за пять лет – уже просто смешно 1 29.08.2018, 11:01

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Владимир Шаблинский

Известный белорусский музыкальный продюсер рассказал о пожаре на его хуторе, где многие годы проходили рок-концерты.

Владимир Шаблинский — владелец усадьбы в деревне Малое Запрудье Воложинского района, которую он назвал почти в честь своей семьи – «Шабли». Здесь играли фесты «Вольнае паветра», «Пікнік.by», «Шаманы Шаблі». За это время на сцене хутора выступили, наверное, все этно и рок-группы Беларуси.

Сегодня продюсер сообщил в Фейсбуке о пожаре на хуторе. Как оказалось, пожар уже третий за годы владения усадьбой и это вряд ли совпадение. Charter97.org приводит его рассказ полностью:

- Долго не мог написать это.

Всё, безусловно, «о сути бытия», но не о рождении поросят.

Семья просила, чтобы я обходился без лишних эмоций, поэтому пишу так поздно, спустя две недели. Чтобы без матов.

Многие журналисты СМИ спрашивают «а как было»; «почему вы думаете, что поджог», etc.

Поэтому. Что произошло. Хронология.

Здесь и объективно и субъективно. Как есть.

15 августа 2018 мы приехали из Минска на хутор.

Оксана, Катя (старшая дочь) с подругой, я и две сабачени.

В выходные (16-18 августа) у нас должен был быть заезд туристов на нашу агроусадьбу для окончания летнего сезона. #hiphopcamp

Я косил участок хутора вечером 16-го до 21:30. До темноты. Никого, кроме нас, не было.

Дети, с собаками и с Оксаной, поехали на машине в «Нижний» дом (500 м. от «хутора шабли») ужинать где-то в 19:00.

Закончил в темноте косить – ушел вниз спать, так, как собирался рано вставать и всё доделать.

Уснул.

Оксана будит – дети звонят, хутор горит.

Быстро поехали…

Что происходило у детей.

Катя с подругой Лерой и собакой (Рокси) вышли из нижнего дома около 23:30 и пошли спать в «Верхний» дом – на хуторе.

Собака бежала всю дорогу и при входе на хутор не лаяла. Она очень чуткая. Никого не было в тот момент на хуторе – это точно.

23:50. Дети вошли в дом, переоделись в пижамки и легли в кровать.

Слава Богу, они легли в комнате, которая выходит окном на бар «Малако».

Слава Богу, окно было открыто.

00:00. Рокси начинает метаться и гавкать. При открытом окне.

Катя выглядывает в окно, смотрит – никого нет во дворе.

Иногда через двор и дальше, через мост на Буянке, ходит мой управляющий хутором, Михалыч. Иногда своим ночным появлением он пугал детей, поэтому Катя в курсе и предупреждена. Но никого нет.

И ничего не горит и не пахнет.

Катя закрыла окно, легла. Успокоила собаку.

00:05. Рокси начинает бегать по стенам комнаты и разрываться от лая. Катя садится на кровати, а в окне уже зарево. Выглянув в него она видит, что сарай-бар «Малако» горит с дальней от дома стороны, со стороны «камней». Уже ярко. Занялась крыша.

Звонок маме Оксане. Звонок в 101.

Мы были в 00:13.

Крыша сарая горела уже на всю длину до дома, вспышки от замыкания линии 380В. на столбе навели при подъезде к хутору меня на мысль, что кто-то заныкал петарды или взрывчатку на втором этаже бара. Припарковались далеко. Прибежали.

Было понятно, бар – не спасти, там уже нечего и нечем было тушить.

Дымился Дом, новый, стоящий в 10 метрах от бара. Дымился фасад. Был раскаленный.

Стекла из стеклопакетов окон уже высыпались, пластмассовые водостоки по бокам превратились в сосульки.

Дальше была цепочка добрых случайностей. Духи хутора снова нас спасли.

Ветер. Он ночью подул с востока. Мимо дома, с Буянки от Гуздеўки, в направлении сцены.

Когда я косил траву весь вечер 16-го августа, то ветер был северо-западный, от «камней» - на дом. Если бы он сохранился – от хутора ничего не осталось бы.

Бар-дом-пластмассовая веранда-гараж-сцена. Всё.

2 бочки с водой. Были полные. 400 литров. Под навесом гаража в 20 м. от дома. И два дырявых ведра+лейка из теплицы.

Дети бегали в полной темноте (электрощит сгорел сразу в сарае), нося мне ведра с водой на второй этаж для поливания фасада дома.

МЧС Воложина. Спасибо.

Приехали за 20 мин. Позже на 5 мин. (вода закончилась в бочках) – тушили бы дом и все остальное.

Спасибо Духам хутора, что дети пришли не на полчаса позже. Что пришли с чуткой собакой. Что легли спать с открытым окошком, выходящим на бар. Что была вода в бочках и были ведра. И, что мы – «банда Шаблинчиков», и мы переживали уже нечто подобное, и мы уже знаем, как себя вести в подобных ситуациях…

Спасибо всем, кто приехал и помог за два дня из пепелища сделать будущую стройплощадку для нового бара «Малако».

Спасибо, боженька, что снова взял деньгами)

Теперь про «подобное».

В 2013, за неделю до «Вольнага Паветра 2013» у нас сгорел «Старый» дом, как мы его уже теперь называем. В это время мы, с Оксаной, были в Литве.

Пожар начался без нас. Дом сгорел полностью.

3 июля 2014, за два дня до очередного «Вольнага Паветра», нам, в метре от «Нижнего» дома, облили бензином и подожгли наш пикап, «Форд «Рейнджер». Мы были в доме, с Оксаной, спали, слава Богу, выскочили, всё потушили и спасли.

Так вот:

Если у меня, в 2013 году ещё было 5% сомнений, что я что-то плохо сделал с печным оборудованием и это мой косяк – сейчас у меня сомнений нет.

И у меня нет сомнений, что, как и в прежних случаях, реально виновных – не найдут.

Семья просила – писать этот текст без эмоций.

Я его пишу ради этих последних строчек. И здесь, конечно, есть эмоции.

Вы это, конечно, читаете.

Заказчики.

Я знаю про вас всё.

Трагедия, повторяющаяся снова и снова – превращается в фарс.

Третий поджог примерно в одно и то же время за пять лет подряд – уже просто смешно.

Ваша задача убрать нас из страны – недостижима.

Всё, что нас не убивает – делает нас крепче.

Вы, в очередной раз, как никогда, сплотили семью Шаблинских.

Спасибо.

Мы родились тут и будем жить тут.