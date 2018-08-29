«Яндекс» ответил на претензии Роскомнадзора 29.08.2018, 11:12

История с Telegram повторяется?

«Яндекс» ответил на обещание Роскомнадзора заблокировать «Яндекс.Видео», если сервис не удалит пиратский контент в течение трех дней. В компании сообщили РБК, что считают такие требования «необоснованными» и противоречащими законодательству.

«Яндекс» получил четыре уведомления от Роскомнадзора, которые предписывают нам удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа», — рассказали в компании, пояснив, что эти уведомления основаны на определениях Мосгорсуда, куда ранее обратились телеканалы.

В «Яндексе» подчеркнули, что закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает блокировку пиратского контента на стороне владельца сайта или на «зеркалах» последнего, но требования не распространяются на поисковики. «Система работает так уже давно», — отметили в компании.

«Яндекс» считает, что определения Мосгорсуда «кардинально» противоречат его собственной практике, которая сложилась ранее по этому вопросу.

«Что еще хуже, они (определения суда. —прим.) не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее», — подчеркнули в компании.

«Яндекс» также заявил, что намерен обжаловать определения суда, подчеркнув, что «как поисковая система» работает в полном соответствии с законодательством.

В свою очередь, в Роскомнадзоре заявили ТАСС, что намерены заблокировать «Яндекс.Видео» несмотря на обжалование судебного определения.

Ранее в Мосгорсуд обратились телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», входящие в «Газпром-Медиа». Они попросили суд принять обеспечительные меры против «Яндекса», обвинив ресурс в нарушении их авторских прав и в нелегальном размещении их контента, в частности, сериалов и телешоу. В «Газпром-медиа» утверждали, что в год выпускают более 26 тыс. часов медиапродуктов, которые потом появляются в виде пиратских копий в интернете.

Суд удовлетворил запрос каналов и отправил соответствующее определение на исполнение Роскомнадзору. Во вторник, 28 августа, замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин дал «Яндексу» три дня (до 30 августа) на удаление пиратского контента, после чего пообещал заблокировать видеосервис поисковика.