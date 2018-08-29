«Белорусская уникальная модель» дошла до логического тупика 29.08.2018, 11:21

Перестановки в правительстве проблему не решат.

Экономист Сергей Чалый считает, что отставка правительства была признанием стратегической тупиковости выбранного пути, и не знает, как новое правительство Румаса сумеет сочетать необходимые реформы с повышением средней зарплаты. Об этом экономист рассказал в интервью «Радыё Свабода».

Государственные предприятия, особенно крупные, как были в жалком состоянии, так и остаются

- В интервью БТ после встречи в Сочи Лукашенко заявил, что единственный страх для него - это экономика. Какое на сегодня состояние белорусского экономики?

- Государственные предприятия, особенно крупные, как были в жалком состоянии, так и остаются. И сейчас ситуация такова, что нерешенные проблемы государственного сектора - в основном долговая, которая порождает цепочку неплатежей, - не дают развиваться государственному сектору, но уже и отравляют здоровую часть экономики.

- 2019 год будет пиковый по выплатам иностранных долгов белорусским государством и субъектами хозяйствования. Насколько этот фактор будет влиять на развитие белорусской экономики?

- У нас когда-то и 2013 год называли пиком выплат, сейчас 2019-й. У нас этот пик давно уже в плато превратился. Просто экономика не генерирует те темпы роста и те доходы, которые позволяли бы этот долг сокращать. У России просили еще один кредит, несмотря на все невыданные транши. То есть просят новый долг, чтобы отдавать предыдущие долги. Эта проблема никуда не денется, пока не будет каких-то серьезных мер, чтобы увеличить темпы роста экономики.

- Что могут сделать новые министры, насколько они ограничены теми рамками, которые поставил сам Лукашенко, когда их назначал?

- Тут у меня двойственное впечатление. Ведь для меня Сергей Румас воплощает его тогдашнее административное поражение в 2011-12 годах - после кризиса, который, как тогда казалось, окончательно поставил крест на «уникальной белорусской экономической модели». Но ее потом продолжили путем «модернизации» - то есть покупкой новых станков в старые здания, без учета конъюнктуры рынка, без серьезных бизнес-планов и на иностранные кредиты, которые сейчас висят кандалами на ногах этих предприятий.

А если «модернизация» бесславно закончилась, то был выбран путь продления в виде «индустриализации». Фактически Оршанский регион должен был стать его первым, пилотным проектом. И Лукашенко, когда проехал по этим предприятиям, во-первых, ужаснулся, увидев их состояние, а во-вторых, понял, что если идти этим путем, то вложения будут расти в геометрической прогрессии, а отдача будет все меньше.

Поэтому мне кажется, что назначение Румаса - это попытка вернуться на то распутье, которое было в 2011 году, когда стоял вопрос, что после финансовой стабилизации необходимо заниматься реструктуризацией неэффективного финансового сектора ...

Отставка правительства - это, скорее всего, означает признание, что путь оказался тупиковый

- Но сколько раз в белорусской истории было такое «распутье», когда, казалось, «вот-вот» - но в итоге Лукашенко все равно неизменно выбирал «уникальную белорусскую социальную модель». Почему теперь может быть по-другому, какие признаки?

- Согласен. Но, во-первых, мне кажется, что до какого-то логического тупика мы по пути «модернизации» и «индустриализации» дошли. Реально затраты становятся неподъемными, а результаты затрат - малыми и смешными. Ресурсы и так ограничены, а еще подкрепление со стороны России будет сокращаться - поэтому нужно делать какие-то шаги, чтобы заняться предприятиями-зомби.

И в этом смысле Сергей Румас - символическая фигура для этих «развилок». Но его обложили большим количеством «красных флажков». Один Лукашенко много наговорил о том, чтобы «ничего не трогать» - с приватизацией, чтобы было все «осторожно». Сюда же нужно отнести статью в «СБ» главного контролера страны Алфимова о том, «какими нам быть», где просто звучит гимн плановой экономике и попытка разноса либералов, которые еще и слова сказать не успели.

Но, полагаю, отставка правительства - это, скорее всего, означает признание того, что путь оказался тупиковый и нужно искать новые ходы. Но страшно делать то, от чего отказывались все эти годы.