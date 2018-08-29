Российские пропагандисты выбрали Азарова «экспертом по украинскому языку» 1 29.08.2018, 11:25

Николай Азаров

Экс-премьер Украины прославился рядом языковых казусов.

Пропагандистский канал "Россия 1" пригласил беглого экс-премьер-министра Николая Азарова в качестве эксперта по украинскому языку и правописанию.

Об этом сообщает сеnsor.net.

Сюжет пропагандистов был посвящен инициативе Минобразования о смене украинского правописания. В нем сказано, что в Украине этот шаг считают продолжением декоммунизации, так как он направлен на дальнейшее отдаление от России.

При этом "Россия 1" утверждает, что новое правописание является возвращением к правилам украинского языка, разработанным в советское время, в 1929 году.

Однако пропагандисты умалчивают тот факт, что правописание 1929 года позднее было запрещено, а все его создатели - репрессированы. В дальнейшем украинское правописание и лексика были максимально приближены к русскому.

Среди экспертов, комментирующих вопрос, в сюжете был приглашен беглых политик Николай Азаров. Напомним, за несколько лет премьерства в Украине он так и не выучил украинский язык.