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Ольга Николайчик рассказала о вынужденной голодовке на Окрестина

  • 29.08.2018, 11:32
Ольга Николайчик
Фото: БНК

Активистка об условиях содержания в ЦИП.

В июле общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, выйдя на свободу после 10 суток ареста за защиту Куропат, в интервью сайту Charter97.org рассказывала о том, что в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина во всех камерах не работает так называемая «луна» - ночная лампочка. То есть, в камере горят шесть лампочек дневного света, которые не отключают ни на минуту ни днем, ни ночью.

Сейчас же Ольга Николайчик сообщила «Радыё Рацыя», что «луна» в камерах наконец-то появилась:

- Раньше почти во всех камерах в лицо смотрели 6-8 лампочек дневного света, которые не выключали ни днем, ни ночью. На ночь приходилось обматывать лицо полотенцем. Во время прошлого ареста я сменила четыре камеры, и во всех не было «луны». Когда лежишь на верхней «шконке», то в глаза тебе светит, знаете, как на хирургическом столе яркие лампы. Сейчас же не было холодной воды, один день я голодала. Горячей водой смывался и советский тюремный туалет. При этом они покрасили двери, стены и окна - сделали «ремонт», чтобы картинка была красивой.

Напомним, Ольга Николайчик была задержана 24 августа во время протеста возле дома правосудия, где выносилось судебное решение по делу профсоюза РЭП.


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