Южная Корея перехватила военный самолет из Китая 29.08.2018, 11:39

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По тревоге были подняты 10 истребителей.

По тревоге более 10 самолетов, в том числе истребители-бомбардировщики F-15K

Военно-воздушные силы Южной Кореи подняли по тревоге десять истребителей из-за китайского самолета-разведчика, который несколько раз заходил в зону опознавания ПВО страны.

Как сообщает Yonhap (перевод – nv.ua), самолет ВВС Китая вошел в зону опознавания ПВО и находился там на протяжении четырех часов.

Всего на перехват воздушного судна были подняты по тревоге более 10 самолетов, в том числе истребители-бомбардировщики F-15K, которые сопровождали китайский самолет и передали предупреждение по радио. После этого он покинул зону опознавания южнокорейской ПВО в районе острова Иодо и ушел в сторону Китая.