«У охранников в минском метро дубинки и наручники, это вообще законно?» 5 29.08.2018, 11:50

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Минчане заметили, что сотрудникам метрополитена начали выдавать спецсредства.

«Со вчерашнего дня заметил, что сотрудникам метрополитена начали выдавать спецсредства (дубинки), — обеспокоенно пишет onliner.by Виктор. — А у некоторых на поясе висят и подсумки для наручников. Видел на «Октябрьской», «Институте культуры», «Московской» и «Востоке». Возник вопрос: с чего вдруг они используют спецсредства? Не нашел в законе, где обосновано их право на использование подобных средств. Задал вопрос мужчинам из службы безопасности метрополитена. Мол, на основании какого закона у них появились спецсредства? Охранники улыбнулись и разошлись в разные стороны, не став отвечать на вопрос. Так что мне интересно: насколько все это законно?»

В метрополитене по этому поводу говорят, что всю информацию можно почерпнуть в Законе Беларуси «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» от 8 ноября 2006 года №175-З:

— Все прописано в статье 24. Там о работниках организаций (без права создания военизированной охраны). Палки резиновые и наручники присутствовали у работников службы охраны минского метрополитена и раньше. Просто, наверное, человек не обращал внимания. Средства спецзащиты есть у всех сотрудников, которые прошли соответствующее обучение, проверку знаний и допущены к работе. Охранники без дубинок и наручников, еще не допущены к несению службы со спецсредствами.

С просьбой перевести закон на более понятный язык журналисты обратились к юристу Татьяне Ревинской:

— 05.01.2018 г. подписан указ №5, которым упразднено Управление внутренних дел по охране Минского метрополитена. Теперь функции по организации реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях на объектах метрополитена переданы Главному управлению внутренних дел Минского горисполкома — ГУВД Мингорисполкома. Вопросами безопасного выполнения перевозок пассажиров занимается служба безопасности Минского метрополитена в соответствии с Законом Республики Беларусь «О городском электрическом транспорте и метрополитене» (далее — Закон).

В силу приведенного Закона защита пассажиров и работников перевозчика от актов терроризма или иных противоправных действий обеспечивается посредством охраны метрополитена.

Охранная деятельность в республике регулируется Законом «Об охранной деятельности в Республике Беларусь».

В Беларуси установлен перечень организаций, в которых допускаются личный досмотр, досмотр вещей и документов, досмотр транспортных средств работниками охраны этих организаций. К числу таких организаций (без права создания военизированной охраны) относится КУП «Минский метрополитен».

В силу Закона «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» работникам охраны организаций, не обладающих правом создания военизированной охраны, предоставлено право, в частности, производить задержание и доставление в служебное помещение или в орган внутренних дел нарушителей (физических лиц); производить в установленном порядке личный досмотр нарушителей, а также лиц, входящих на охраняемый объект и выходящих с охраняемого объекта, досмотр их вещей и документов; изымать вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения.

Для выполнения своих обязанностей работники охраны вправе применять специальные средства (к числу которых относятся также ПР (палка резиновая); наручники) в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 17, 19 Закона об охранной деятельности.

Что касается порядка использования спецсредств работниками охраны, то данные положения прописаны в соответствующих Правилах, утвержденных постановлением Министерства внутренних дел РБ №302 от 05.10.2015 г. (в редакции от 28.04.2018 г.).