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Артем Милевский может перейти в «Кишварду»

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  • 29.08.2018, 11:52
Артем Милевский

33-летний нападающий близок к переходу в венгерский клуб.

По информации «Трибуны», экс-форвард «Динамо» Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

33-летний нападающий близок к трансферу в «Кишварду».

На данный момент стороны обсуждают детали сделки.

Последним клубом украинца стал «Динамо» Брест.

«Кишварда» после 6 туров идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

В составе венгерского клуба выступают Темур Парцвания, Роман Карасюк, Тарас Мельник и Антон Шиндер.


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