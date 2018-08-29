Артем Милевский может перейти в «Кишварду» 1 29.08.2018, 11:52

Артем Милевский

33-летний нападающий близок к переходу в венгерский клуб.

По информации «Трибуны», экс-форвард «Динамо» Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

33-летний нападающий близок к трансферу в «Кишварду».

На данный момент стороны обсуждают детали сделки.

Последним клубом украинца стал «Динамо» Брест.

«Кишварда» после 6 туров идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

В составе венгерского клуба выступают Темур Парцвания, Роман Карасюк, Тарас Мельник и Антон Шиндер.