Путин объявил о повышении пенсионного возраста в России 14 29.08.2018, 12:16

5,410

Фото: ТАСС

Правитель РФ предложил повысить пенсионный возраст и для женщин, и для мужчин.

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст в России. По словам президента РФ, выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года (как предполагал изначальный проект), а в 60 лет. Для мужчин пенсионный возраст должен быть повышен до 65 лет, сообщает РБК.

Накануне, в ходе совещания с членами правительства по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что сформулировал свое отношение к пенсионной реформе.

До этой недели Путин дистанцировался от обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста. 20 июля во время встречи с волонтерами в Калининграде президент заявил, что окончательное решение еще не принято. «Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — объяснил глава государства.

В мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал проведение пенсионной реформы, позднее соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно законопроекту, к 2034 году предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. Первый этап реформы планируется начать уже в 2019 году. В Минфине заявили, что повышение пенсионного возраста необходимо ввиду «негативных демографических трендов», включая сокращение количества работающих россиян и роста числа пенсионеров.

Предложение правительства, поддержанное Государственной думой в первом чтении, привело к протестам. 27 августа Песков рассказывал о том, что Путин получает информацию о митингах против повышения пенсионного возраста. При этом пресс-секретарь не уточнил, как глава государства к ним относится.