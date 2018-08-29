В Литве в ДТП погибли два белоруса, перевозившие контрабандные сигареты 1 29.08.2018, 12:25

Фото: DELFI

Автомобиль Audi съехал с трассы и перевернулся.

28 августа в Швенченском районе произошло ДТП — автомобиль Audi съехал с трассы и перевернулся. Погибли два иностранца, по предварительным данным, оба погибших граждане Беларуси, сообщает delfi.lt.

Авария произошла около 17.20 на дороге Швенченис — Адутишкис, рядом с деревней Кукишкес. При ДТП автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся, из машины шел дым, а внутри находились зажатые люди.

Один из мужчин, находившийся в Audi, уже был мертв. Второго пострадавшего спасатели вытащили из машины и передали врачам, но спасти его не удалось.

Как рассказали сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ), работавшие в то время на трассе, они в бинокль наблюдали за дорогой. Пограничники заметили, что в километре от них остановился, развернулся и на большой скорости умчался автомобиль. Пограничники двинулись за подозрительной машиной. Когда они его настигли, Audi уже находился в кювете. В СОГГ подчеркнули, что это не было погоней, пограничники только проследовали за подозрительным автомобилем.

Полицейские обнаружили в автомобиле несколько ящиков контрабандных сигарет. Автомобиль Audi был с литовскими регистрационными номерами, однако оба погибших — не граждане Литвы. По неофициальным данным, оба они — граждане Беларуси.