Что изменится в Беларуси с 1 сентября 29.08.2018, 12:43

Какие «нововведения» ожидают белорусов в первый день осени.

Судя по списку того, что подорожает в Беларуси с 1 сентября, в этом году День знаний запомнится не только школьникам, пишет «Витебский курьер».

Какие перемены нас ждут?

1.Начнут формировать базу «тунеядцев»

Как сообщали в июне, с 1 сентября на Едином портале электронных услуг появится новая — передача персональных данных для формирования «базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике». А вот доступ долгожданной к базе «тунеядцев» должны подготовить только к 1 декабря.

2. Подорожает интернет

С 1 сентября Белтелеком поднимет стоимость доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, услуг видеоконференции. Подорожание не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.

3. Подорожают звонки в сети МТС

Кроме Белтелекома, цены на услуги поднял и МТС, ожидается подорожание основных услуг сотовой связи до 2,9% к текущим тарифам. Изменится цена не только на основные услуги, но и на дополнительные. Без изменений останутся тарифы на фиксированную связь и роуминг. Подробнее, на сколько больше нужно будет платить абонентом разных тарифов МТС, смотрите здесь.

4. Подорожают звонки в сети Velcom

Третьим с 1 сентября поднял тарифы на связь Velcom: абонентские платы, единовременные взносы, исходящие вызовы на номера абонентов Республики Беларусь, международные звонки, мобильный интернет, SMS, MMS и некоторые другие услуги здесь подорожают не более, чем на 2,9%. При этом, существенно подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки ПРИВЕТ. А всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 МБ интернет-трафика. Цена некоторых услуг останется без изменений.

5. В витебских школах откроются агроклассы

Всего в Витебском регионе планируется открыть 24 агрокласса на базе 10-ых классов, где будут углублено изучать растениеводство, животноводство, проходить практику на пришкольных участках, посещать лучшие сельские хозяйства района. П

6. Уменьшатся вывозные пошлины на нефть

Снизятся экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. До этого ставки уже снижались 1 августа.

7. Подорожают некоторые виды сигарет

С 1 сентября, по информации сайта Минфин, подорожает продукция ООО «Табак-инвест». На 2 копейки поднимется цена на сигареты «Корона стиль», «Корона элит», «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона Menthol Super Slims». На 3 копейки — на сигареты «Корона слим», на 5 копеек — на сигареты марок «Monte Carlo Red», «Monte Carlo Blue», «Monte Carlo Azure», «Monte Carlo Super Slims Intrigue», «Monte Carlo Super Slims Fantasy», LD (Club Lounge, Club Lounge Blanche, Impulse Compact), «Camel Filters» (Фильтрс), «Camel Orange», «Camel Blue (Синий)», «Camel Blue», «Camel Silver».