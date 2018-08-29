Обвал в Турции застиг врасплох крупнейших инвесторов 29.08.2018, 12:35

Турецкий кризис может спровоцировать стагнацию на развивающихся рынках.

Мало кто из управляющих на развивающихся рынках остался неуязвим к финансовым волнениям в Турции, и инвесторы еще не скоро возобновят покупки, предупреждают Vanguard Asset Management Ltd., BlackRock Inc. и PineBridge Investments, пишет finanz.ru.

Турбулентность турецких активов быстро распространилась на другие EM, спровоцировав потери в размере более 5 процентов за три недели в фондах BlackRock, Pacific Investment Management Co. и других компаний. Фонды облигаций в локальной валюте в среднем упали в августе на 1,9 процента, что является худшей динамикой в мире. В то же время "мусорный" долг США принес инвесторам доход на уровне 0,8 процента.

"Хотя все пытались управлять рисками, связанными с Турцией, никто не мог предвидеть такого резкого падения турецких активов за столь короткий промежуток времени", - говорит Андерс Фергеманн, управляющий фондами PineBridge в Лондоне, компания которого курирует инвестиции на $87 миллиардов. - Многие инвесторы обожгутся в таких условиях и поэтому не захотят возвращаться в Турцию в краткосрочной перспективе".

Вес Турции в облигационных индексах-бенчмарках со времени кризиса сократился вдвое до 1,6 процента, что сделало ее менее значимой для инвесторов и негативно сказалось на их восприятии крупнейшей экономики Ближнего Востока. Вес Бразилии, для сравнения, составляет 10,8 процента.

"Беспрецедентная негативная динамика турецкой валюты" привела к слабым результатам фонда локальных облигаций развивающихся рынков BlackRock, говорит Серхио Триго Пас, глава отдела BlackRock Inc. по долговым бумагам EM, компания которого управляет активами на $6,3 триллиона. Он сохраняет конструктивную позицию по долгу развивающихся рынков, хотя вложения в Турции останутся пониженными, пока компания не получит "явные доказательства перемен".

Из-за понесенного ущерба управляющие, возможно, будут брать на себя риски в EM более выборочно и будут менее склонны покупать облигации Турции до тех пор, пока страна не проведет реформы, ожидает Vanguard Asset Management, управляющая активами на $5,1 триллиона.